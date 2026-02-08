تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هند صبري تتجاوز جدل مها نصار

Lebanon 24
08-02-2026 | 03:06
A-
A+
هند صبري تتجاوز جدل مها نصار
هند صبري تتجاوز جدل مها نصار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجاهلت الفنانة التونسية هند صبري منشور مها نصار الذي أثار جدلاً أمس، بعدما ألمحت إلى أزمة بينهما على خلفية ما وصفته بـ"حملات" ضدها.

وفي وقت كان منشور مها يتداول على نطاق واسع، نشرت هند صبري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صوراً من كواليس تصوير برنامج "شارك تانك"، واكتفت بتعليق قصير: "جولة أخرى واحدة".

وكانت مها نصار قد كتبت عبر "ستوري" إنستجرام رسالة تحدثت فيها عن إساءة وتطاول ومحاولات تقليل أمام الناس، مؤكدة أنها لا يمكن أن تسامح على ما جرى، وأنها اشتكت "لكل الناس". ثم أعادت نشر الكلام نفسه على فيسبوك بصورة مباشرة، وذكرت فيه اسم هند، قائلة: "ياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى.. لأن هدى مش طرف في المشكلة"، قبل أن تحذف المنشور بعد ساعات، ما زاد الأسئلة حول خلفياته وسبب سحبه.

ويُذكر أن هند صبري تشارك في دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة" ذي الطابع الاجتماعي الشعبي، إلى جانب رياض الخولي، مها نصار، خالد سليم، محمد أنور، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي وميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي عن قصة عباس أبو الحسن وإخراج حسين المنباوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا ابتعدت هند صبري عن الساحة الفنية؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هند صبري: فخورة لمنحي جائزة الراحل عمر الشريف
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بشن "حملات".. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية طلبت مرافقة هند صبري في حفل "Joy Awards".. فمن هي؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24

التونسية

التونسي

فيسبوك

الشام

رمضان

ستوري

تونسي

شامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-08
Lebanon24
04:12 | 2026-02-08
Lebanon24
01:38 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
Lebanon24
16:56 | 2026-02-07
Lebanon24
12:23 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24