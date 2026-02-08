هند صبري تتجاوز جدل مها نصار

تجاهلت الفنانة هند صبري منشور مها نصار الذي أثار جدلاً أمس، بعدما ألمحت إلى أزمة بينهما على خلفية ما وصفته بـ"حملات" ضدها.



وفي وقت كان منشور مها يتداول على نطاق واسع، نشرت هند صبري عبر صفحتها الرسمية على صوراً من كواليس تصوير برنامج "شارك تانك"، واكتفت بتعليق قصير: "جولة أخرى واحدة".



وكانت مها نصار قد كتبت عبر " " إنستجرام رسالة تحدثت فيها عن إساءة وتطاول ومحاولات تقليل أمام الناس، مؤكدة أنها لا يمكن أن تسامح على ما جرى، وأنها اشتكت "لكل الناس". ثم أعادت نشر الكلام نفسه على فيسبوك بصورة مباشرة، وذكرت فيه اسم هند، قائلة: "ياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى.. لأن هدى مش طرف في المشكلة"، قبل أن تحذف المنشور بعد ساعات، ما زاد الأسئلة حول خلفياته وسبب سحبه.



ويُذكر أن هند صبري تشارك في دراما 2026 بمسلسل "مناعة" ذي الطابع الاجتماعي الشعبي، إلى جانب الخولي، مها نصار، خالد سليم، محمد أنور، أحمد خالد صالح، كريم ، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي وميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي عن قصة عباس أبو الحسن وإخراج حسين المنباوي.

