تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:12
A-
A+
فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق
فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل المطربة الشعبية دنيا الألفي عن مزاولة نشاطها الفني، مع إحالتها إلى التحقيق.

وجاء القرار بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه دنيا الألفي خلال إحيائها حفل زفاف وهي تدخل في مشادة مع أحد الحضور بألفاظ نابية، قبل أن تبصق عليه، ما أثار استياء عدد من المدعوين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة أثناء وجود المطربة على خشبة المسرح، حيث تصاعد التوتر بينها وبين أحد المعازيم، ما أدى إلى توقفها عن استكمال فقرات الحفل وسط حالة ارتباك بين الحضور.

وتباشر النقابة التحقيق في ملابسات الواقعة تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق اللوائح المنظمة لسلوك الأعضاء. (العين الاخبارية)
وقف المطربة الشعبية دنيا الألفي
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في دولة عربية.. حفل زفاف ينتهي في المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة معروفة تنشر فيديو من حفل زفافها.. شاهدوه!
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيش خارج لبنان... فنانة تكشف كيف خسرت شركة الإنتاج الخاصة بها وحصولها على جنسيّة عربيّة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

مصطفى كامل

رئاسة ال

المصرية

باريت

مصرية

العين

دنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-08
Lebanon24
03:06 | 2026-02-08
Lebanon24
01:38 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
Lebanon24
16:56 | 2026-02-07
Lebanon24
12:23 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24