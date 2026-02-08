تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق
Lebanon 24
08-02-2026
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت
نقابة المهن الموسيقية
المصرية
برئاسة الفنان
مصطفى كامل
المطربة الشعبية
دنيا
الألفي عن مزاولة نشاطها الفني، مع إحالتها إلى التحقيق.
وجاء القرار بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه دنيا الألفي خلال إحيائها حفل زفاف وهي تدخل في مشادة مع أحد الحضور بألفاظ نابية، قبل أن تبصق عليه، ما أثار استياء عدد من المدعوين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة أثناء وجود المطربة على خشبة المسرح، حيث تصاعد التوتر بينها وبين أحد المعازيم، ما أدى إلى توقفها عن استكمال فقرات الحفل وسط حالة ارتباك بين الحضور.
وتباشر النقابة التحقيق في ملابسات الواقعة تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق اللوائح المنظمة لسلوك الأعضاء. (العين الاخبارية)
نقابة المهن الموسيقية
مصطفى كامل
رئاسة ال
المصرية
باريت
مصرية
العين
دنيا
تابع
