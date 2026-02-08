بفستان ضيّق وشفاف.. شاهدوا آخر إطلالة لديمة قندلفت (صور)

شاركت الفنانة جمهورها بصور أعادت من خلالها أجواء مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في ، ونشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث اختارت لإطلالتها.وظهرت ديمة بفستان طويل وضيّق من تصميم karoline_lang، واعتمدت مكياجا هادئا وتركت شعرها منسدلا على كتفها. كما حضرت عروض وطوني ورد وزهير مراد.على صعيد آخر، تشارك ديمة قندلفت في 2026 بمسلسل "النويلاتي". وكان موقع تصوير العمل في يعفور غرب قد تعرض لحريق، قبل أن يستأنف فريق العمل التصوير بعد فترة قصيرة.وينتمي "النويلاتي" إلى الفانتازيا التاريخية مع إشارات واقعية مرتبطة بمهنة النول في دمشق، بما يشمل تربية دود القز واستخراج الحرير، إضافة إلى تسليط الضوء على دور "شيوخ " في حماية الهوية الدمشقية. العمل من بطولة سامر المصري وديمة قندلفت وفادي صبيح ومحمد حداقي وفايز قزق ونادين تحسين بيك وآخرين، وهو من تأليف عثمان جحى وإخراج يزن شربتجي مع إشراف فني للمخرجة رشا شربتجي.