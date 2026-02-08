تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بفستان ضيّق وشفاف.. شاهدوا آخر إطلالة لديمة قندلفت (صور)
Lebanon 24
08-02-2026
|
04:49
شاركت الفنانة
السورية
ديمة قندلفت
جمهورها بصور أعادت من خلالها أجواء مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في
باريس
، ونشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث اختارت
اللون الأسود
لإطلالتها.
وظهرت ديمة بفستان طويل وضيّق من تصميم karoline_lang، واعتمدت مكياجا هادئا وتركت شعرها منسدلا على كتفها. كما حضرت عروض
جورج حبيقة
وطوني ورد وزهير مراد.
على صعيد آخر، تشارك ديمة قندلفت في
رمضان
2026 بمسلسل "النويلاتي". وكان موقع تصوير العمل في يعفور غرب
دمشق
قد تعرض لحريق، قبل أن يستأنف فريق العمل التصوير بعد فترة قصيرة.
وينتمي "النويلاتي" إلى الفانتازيا التاريخية مع إشارات واقعية مرتبطة بمهنة النول في دمشق، بما يشمل تربية دود القز واستخراج الحرير، إضافة إلى تسليط الضوء على دور "شيوخ
الكار
" في حماية الهوية الدمشقية. العمل من بطولة سامر المصري وديمة قندلفت وفادي صبيح ومحمد حداقي وفايز قزق ونادين تحسين بيك وآخرين، وهو من تأليف عثمان جحى وإخراج يزن شربتجي مع إشراف فني للمخرجة رشا شربتجي.
