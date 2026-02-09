تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
هيفا وهبي تتحدث عن "إبرة دبي" التجميلية وتثير تفاعلاً واسعاً
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
هيفا وهبي
صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية مع تعليق أكدت فيه خضوعها لما يُعرف بـ“إبرة دبي” التجميلية، مشيرةً إلى إعجابها بالنتيجة بعد مرور شهرين على الإجراء.
وأوضحت في تعليقها أن الهدف من الإبرة هو منح البشرة نضارة ولمعاناً من دون الحاجة إلى مكياج كثيف، كما قامت بالإشارة إلى المركز الطبي والطبيبة المشرفة على العلاج. وقد أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين انقسمت آراؤهم بين الإشادة بالنتيجة والتساؤل حول هذا النوع من الإجراءات التجميلية الحديثة.
