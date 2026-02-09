تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هيفا وهبي تتحدث عن "إبرة دبي" التجميلية وتثير تفاعلاً واسعاً

Lebanon 24
09-02-2026 | 12:06
A-
A+
هيفا وهبي تتحدث عن إبرة دبي التجميلية وتثير تفاعلاً واسعاً
هيفا وهبي تتحدث عن إبرة دبي التجميلية وتثير تفاعلاً واسعاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت النجمة هيفا وهبي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية مع تعليق أكدت فيه خضوعها لما يُعرف بـ“إبرة دبي” التجميلية، مشيرةً إلى إعجابها بالنتيجة بعد مرور شهرين على الإجراء.

وأوضحت في تعليقها أن الهدف من الإبرة هو منح البشرة نضارة ولمعاناً من دون الحاجة إلى مكياج كثيف، كما قامت بالإشارة إلى المركز الطبي والطبيبة المشرفة على العلاج. وقد أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين انقسمت آراؤهم بين الإشادة بالنتيجة والتساؤل حول هذا النوع من الإجراءات التجميلية الحديثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24

هيفا وهبي

ستوري

العلا

الست

الهد

توري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-09
Lebanon24
08:23 | 2026-02-09
Lebanon24
06:45 | 2026-02-09
Lebanon24
04:38 | 2026-02-09
Lebanon24
01:32 | 2026-02-09
Lebanon24
23:52 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24