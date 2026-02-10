تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

ما الذي يجعل النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:20
ما الذي يجعل النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال؟
ما الذي يجعل النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال؟ photos 0
كشفت دراسة علمية حديثة أن شعور النساء بالبرد مقارنةً بالرجال يعود إلى اختلافات فسيولوجية في تكوين الجسم ومعدل الأيض الأساسي.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، راقب فريق بحثي استجابات 28 رجلاً وامرأة يتمتعون بصحة جيدة لدرجات حرارة تراوحت بين 16 و31 درجة مئوية. وأظهرت النتائج أن النساء سجلن درجات حرارة جسم أقل وشعوراً أكبر بالبرودة، رغم عدم وجود فروق ملحوظة في حرارة الجلد مقارنة بالرجال.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور روبرت بريكتا من المعهد الوطني الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أن السبب الأساسي يعود إلى انخفاض معدل الأيض الأساسي لدى النساء، والذي يرتبط عادة بصغر حجم الجسم. وقال: «الشخص الأصغر حجماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، ينتج كمية أقل من الحرارة».

ويُعرَّف معدل الأيض الأساسي بأنه عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة للحفاظ على وظائفه الحيوية، مثل التنفس والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة.

وأشار بريكتا إلى أن الرجال يمتلكون معدل أيض أعلى بنحو 23 في المائة نتيجة زيادة الكتلة العضلية، التي تولد حرارة أكبر أثناء الراحة مقارنة بالأنسجة الدهنية، ما يجعلهم يشعرون بالدفء بسهولة أكبر.

في المقابل، تمتلك النساء نسبة دهون أعلى، ما يوفر درجة من العزل الحراري، إلا أن هذا العامل لا يعوض بشكل كامل انخفاض إنتاج الحرارة الناتج عن صغر حجم الجسم.

وخلصت الدراسة إلى أن الإحساس بالدفء أو البرودة يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: حجم الجسم، ونوعه، وتكوينه. كما أشارت إلى دراسات سابقة أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة الداخلية لدى النساء قد يجعل الهواء البارد يبدو أكثر برودة.

ولفت الباحثون إلى أن عوامل خارجية أخرى قد تؤثر في درجة حرارة الجسم، من بينها التوتر، والتدخين، والنظام الغذائي، واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية.

