تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
ياقوت الحب.. الروبي الأحمر يتربع على عرش الأناقة في عيد العشاق
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب "يوم الحب"، يبرز حجر الروبي الأحمر (الياقوت) كأحد أرقى وأثمن الخيارات التي تعكس رمزية الشغف والوفاء. ويُعد هذا الحجر
الكريم
، بلونه القاني الدافئ، الخيار الأول لمصممي المجوهرات العالميين في هذه المناسبة، نظراً لما يجمعه من فخامة كلاسيكية وجاذبية عصرية تناسب مختلف الأذواق.
وتشير اتجاهات الموضة لهذا العام إلى أن قطع المجوهرات المرصعة بالروبي، سواء كانت خواتم أو عقوداً ناعمة، لا تُعد مجرد زينة، بل رسالة صامتة تعبر عن مشاعر عميقة وتمنح من ترتديها إطلالة مفعمة بالثقة والأنوثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
Lebanon 24
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
12/02/2026 18:56:32
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
12/02/2026 18:56:32
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
12/02/2026 18:56:32
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب… خطوات بسيطة لبشرة مشرقة وجذابة
Lebanon 24
قبل عيد الحب… خطوات بسيطة لبشرة مشرقة وجذابة
12/02/2026 18:56:32
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
الكريم
جاذبية
الأنا
روبي
كلاس
هرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
Lebanon 24
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
11:23 | 2026-02-12
12/02/2026 11:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إيجابية من جيسي عبده (صورة)
Lebanon 24
رسالة إيجابية من جيسي عبده (صورة)
06:07 | 2026-02-12
12/02/2026 06:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
03:47 | 2026-02-12
12/02/2026 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
Lebanon 24
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
01:51 | 2026-02-12
12/02/2026 01:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
23:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
13:00 | 2026-02-11
11/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:23 | 2026-02-12
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
06:07 | 2026-02-12
رسالة إيجابية من جيسي عبده (صورة)
03:47 | 2026-02-12
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
01:51 | 2026-02-12
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
23:00 | 2026-02-11
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
15:54 | 2026-02-11
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 18:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24