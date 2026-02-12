ياقوت الحب.. الروبي الأحمر يتربع على عرش الأناقة في عيد العشاق

مع اقتراب "يوم الحب"، يبرز حجر الروبي الأحمر (الياقوت) كأحد أرقى وأثمن الخيارات التي تعكس رمزية الشغف والوفاء. ويُعد هذا الحجر ، بلونه القاني الدافئ، الخيار الأول لمصممي المجوهرات العالميين في هذه المناسبة، نظراً لما يجمعه من فخامة كلاسيكية وجاذبية عصرية تناسب مختلف الأذواق.



وتشير اتجاهات الموضة لهذا العام إلى أن قطع المجوهرات المرصعة بالروبي، سواء كانت خواتم أو عقوداً ناعمة، لا تُعد مجرد زينة، بل رسالة صامتة تعبر عن مشاعر عميقة وتمنح من ترتديها إطلالة مفعمة بالثقة والأنوثة.





