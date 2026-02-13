تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
13-02-2026
|
02:11
كشفت الفنانة
المصرية
أمل رزق
عن تفاصيل إنسانية ومهنية مؤثرة في مسيرتها، ودخولها عالم الفن بعيدًا عن الدراسة الأكاديمية، وعن أزمات صحية قاسية مرّت بها، أبرزها فقدانها البصر لمدة ستة أشهر نتيجة ضغوط نفسية حادة، إضافة الى فقدان والدتها في جائحة
كورونا
.
وعن حياتها الشخصية، قالت رزق في مقابلة على تلفزون "النهار" انها لا تحب الخوض في الحديث عن الآخرين، سواء بالسلب أو الإيجاب، كما كشفت أنها تزوجت من "شيخ منتجي العرب"، مشددة على أنها لم تطلب يومًا فرصة عمل من أي منتج، بل اعتمدت دائمًا على اجتهادها وموهبتها.
وتطرقت أمل رزق الى واحدة من أصعب محطات حياتها الصحية، مشيرة الى أنها فقدت بصرها لمدة ستة أشهر أثناء تصوير مسلسل "الطباخ"، نتيجة ضغوط نفسية شديدة.
وأشارت إلى أنها خضعت لفحوص مكثفة لدى أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن، قبل أن تتحسن حالتها بشكل مفاجئ قبل شهر
رمضان
.
وفجّرت أمل رز مفاجأة عن حياتها الزوجية، مؤكدة أنها تزوجت في سن صغيرة برجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، وقررت الانفصال دون طلاق حتى وفاته. ووصفت رحيله بأنه لحظة انكسار حقيقية، خاصة مع ما واجهته لاحقًا من نفاق ومصالح داخل الوسط الفني.
