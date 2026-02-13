ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات

نشرت الممثلة ورد عبر حسابها على "إنستغرام" اقتباساً لافتاً عن الصدق والصدق المزيف في العلاقات الاجتماعية، جاء فيه: "كلما كنت مزيفاً أكثر، كان دائرتك الاجتماعية أكبر. وكلما كنت أكثر صدقاً، كانت دائرتك الاجتماعية أصغر. هذه حقائق معروفة."الاقتباس يعكس حقيقة اجتماعية مفادها أن الأشخاص الحقيقيين والصادقين يميلون إلى تكوين علاقات أقل عددًا ولكنها أعمق وأصدق، بينما قد يكون لدى الأشخاص المزيفين علاقات أوسع لكنها أقل عمقًا وصدقًا.هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن تأييدهم للفكرة وتجربتهم الشخصية معها.