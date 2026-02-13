تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
Lebanon 24
13-02-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ورد
الخال
عبر حسابها على "إنستغرام" اقتباساً لافتاً عن الصدق والصدق المزيف في العلاقات الاجتماعية، جاء فيه: "كلما كنت مزيفاً أكثر، كان دائرتك الاجتماعية أكبر. وكلما كنت أكثر صدقاً، كانت دائرتك الاجتماعية أصغر. هذه حقائق معروفة."
الاقتباس يعكس حقيقة اجتماعية مفادها أن الأشخاص الحقيقيين والصادقين يميلون إلى تكوين علاقات أقل عددًا ولكنها أعمق وأصدق، بينما قد يكون لدى الأشخاص المزيفين علاقات أوسع لكنها أقل عمقًا وصدقًا.
هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن تأييدهم للفكرة وتجربتهم الشخصية معها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
Lebanon 24
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
13/02/2026 19:47:40
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تبدأ تصوير عمل جديد
Lebanon 24
ورد الخال تبدأ تصوير عمل جديد
13/02/2026 19:47:40
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
Lebanon 24
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
13/02/2026 19:47:40
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير
Lebanon 24
بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير
13/02/2026 19:47:40
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العلا
كوين
قد يعجبك أيضاً
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
Lebanon 24
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
06:49 | 2026-02-13
13/02/2026 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أقيم في إيطاليا.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
أقيم في إيطاليا.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها للمرة الثانية (فيديو)
03:48 | 2026-02-13
13/02/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 02:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صيام الحامل في رمضان.. جدل طبي وتوصيات تحسم القرار
Lebanon 24
صيام الحامل في رمضان.. جدل طبي وتوصيات تحسم القرار
23:00 | 2026-02-12
12/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة
Lebanon 24
7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة
16:15 | 2026-02-12
12/02/2026 04:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:49 | 2026-02-13
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
03:48 | 2026-02-13
أقيم في إيطاليا.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها للمرة الثانية (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
23:00 | 2026-02-12
صيام الحامل في رمضان.. جدل طبي وتوصيات تحسم القرار
16:15 | 2026-02-12
7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة
11:23 | 2026-02-12
كيف تستعدين لرمضان؟ دليل صحي وروحي لصيام متوازن وآمن
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24