إليك فوائد حمام البخار المنزلي للبشرة

أصبح حمام البخار المنزلي من أسهل طرق العناية بالبشرة في البيت، إذ يمنحكِ شعورًا بالنظافة والانتعاش دون الحاجة لزيارة صالون التجميل. لكن لتحقيق أفضل النتائج بطريقة آمنة، من المهم اتباع خطوات صحيحة:

غسل الوجه جيدًا لإزالة الأوساخ والمكياج.

غلي كمية مناسبة من الماء وتركها تهدأ قليلًا قبل الجلوس أمام الوعاء.

الحفاظ على مسافة مناسبة بين الوجه والبخار، مع إمكانية وضع منشفة خفيفة لتوجيه البخار.

مدة الجلسة تتراوح بين 5 و10 دقائق، مع إنهاء الجلسة بوضع مرطب مناسب.

فوائد حمام البخار تشمل:

تليين الشوائب والدهون لتسهيل تنظيف البشرة.

تعزيز نضارة وإشراق الجلد وتحسين امتصاص الكريمات والسيروم.

مناسب للبشرة العادية والمختلطة، مع تخفيف الجلسات للبشرة الحساسة.

للحوامل: يجب توخي الحذر، مع تقليل مدة الجلسة إلى 3–5 دقائق، الحفاظ على حرارة معتدلة، وضمان تهوية جيدة، وتجنب الساونا المنزلية أو غرف البخار التي تعرض الجسم لحرارة عالية لفترات طويلة، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.