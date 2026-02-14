نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب برسالة رومانسية غامضة (صورة)

شاركت النجمة متابعيها عبر منصة "إنستغرام" صورة تجمع باقة كبيرة من الزهور الحمراء وبطاقة مكتوب عليها رسالة خاصة بمناسبة ، تقول: "عيد حب سعيد! للقصة التي لا تزال تنتظر بدايتها الحقيقية".الصورة التي نشرتها نادين تضمنت أيضًا رمز قبلة حمراء، مما يضيف لمسة من الغموض والرومانسية، ويعكس حالة من التفاؤل والترقب لبداية جديدة أو فصل جديد في حياتها العاطفية.هذا المنشور جذب اهتمام جمهور نادين، الذي عبر عن تشوقه لمعرفة المزيد عن هذه القصة المنتظرة، في انتظار تفاصيل جديدة من الفنانة المحبوبة.