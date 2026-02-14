تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب برسالة رومانسية غامضة (صورة)

Lebanon 24
14-02-2026 | 08:24
A-
A+
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب برسالة رومانسية غامضة (صورة)
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب برسالة رومانسية غامضة (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر منصة "إنستغرام" صورة تجمع باقة كبيرة من الزهور الحمراء وبطاقة مكتوب عليها رسالة خاصة بمناسبة عيد الحب، تقول: "عيد حب سعيد! للقصة التي لا تزال تنتظر بدايتها الحقيقية".

الصورة التي نشرتها نادين تضمنت أيضًا رمز قبلة حمراء، مما يضيف لمسة من الغموض والرومانسية، ويعكس حالة من التفاؤل والترقب لبداية قصة حب جديدة أو فصل جديد في حياتها العاطفية.

هذا المنشور جذب اهتمام جمهور نادين، الذي عبر عن تشوقه لمعرفة المزيد عن هذه القصة المنتظرة، في انتظار تفاصيل جديدة من الفنانة المحبوبة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين نسيب نجيم: كل تأخيرة فيها خيرة…
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة رومانسية.. هكذا احتفل زوج مي عز الدين بعيد ميلادها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا تستعد لتجربة جديدة.. وهكذا ستحتفل بعيد الحب
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب

عيد الحب

الرومان

الحمرا

قصة حب

رومان

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-02-14
Lebanon24
03:23 | 2026-02-14
Lebanon24
00:50 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-13
Lebanon24
16:00 | 2026-02-13
Lebanon24
15:21 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24