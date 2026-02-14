تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة على الشاطئ
Lebanon 24
14-02-2026
|
10:15
photos
نشرت الممثلة وملكة
جمال لبنان
السابقة ساندرا رزق عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها من على
شاطئ البحر
، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل مكشوف الظهر، في إطلالة أنيقة ولافتة خطفت أنظار متابعيها.
ووثّقت الصورة لحظة هادئة على الرمال قبالة المياه، وسط أجواء رومانسية تزامنت مع موسيقى مرفقة بالمنشور، ما أضفى طابعًا شاعريًا على الإطلالة.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، مشيدين بجمال الإطلالة وباللمسة الراقية التي اعتمدتها في اختيار الفستان والمكان.
