ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة على الشاطئ

نشرت الممثلة وملكة السابقة ساندرا رزق عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها من على ، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل مكشوف الظهر، في إطلالة أنيقة ولافتة خطفت أنظار متابعيها.ووثّقت الصورة لحظة هادئة على الرمال قبالة المياه، وسط أجواء رومانسية تزامنت مع موسيقى مرفقة بالمنشور، ما أضفى طابعًا شاعريًا على الإطلالة.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، مشيدين بجمال الإطلالة وباللمسة الراقية التي اعتمدتها في اختيار الفستان والمكان.