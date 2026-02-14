تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

الملكة رانيا بإطلالة وردية لافتة

Lebanon 24
14-02-2026 | 12:27
A-
A+
الملكة رانيا بإطلالة وردية لافتة
الملكة رانيا بإطلالة وردية لافتة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لفتت الملكة رانيا العبدالله الأنظار في خلال مشاركتها في قمة الأعمال العالمية التي نظمتها صحيفة The Economic Times في نيودلهي، الهند، حيث اختارت إطلالة أنيقة جمعت بين الحيوية والكلاسيكية بأسلوب يعكس ذوقها الراقي.

وظهرت الملكة بتوب زهري بقصة ناعمة وأكمام واسعة قليلاً مع ياقة مرتفعة مكشوفة عند الأكتاف من علامة Rosetta Getty، ما أضفى على الإطلالة إحساساً بالانسيابية والراحة. ونسقت التوب مع تنورة كلاسيكية باللون الأخضر الزيتي من دار Fendi، تميزت بنقشات البولكا دوتس الكبيرة باللونين الزهري والزيتي، ومغطاة بطبقة شيفون شفافة برزت عند الحواف بأسلوب أنيق.

وأكملت الملكة إطلالتها بأقراط “Merveilles Halo Diamond & Pink Sapphire” من دار Boghossian، المرصعة بالماس والياقوت الوردي، إلى جانب حذاء كلاسيكي من علامة Jennifer Chamandi جاء متناغماً مع لون التنورة، ليعزز حضورها المتوازن بين الحيوية والرقي.

وعلى الصعيد الجمالي، اعتمدت الملكة تسريحة شعر ويفي ناعمة منحتها لمسة أنثوية طبيعية، فيما جاء المكياج بلمسات وردية متناغمة مع لون التوب، ما أضفى إشراقة ناعمة ومتكاملة على الإطلالة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دانا الحلّاني بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء لافتة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هيا مرعشلي بإطلالة لافتة في أحدث ظهور عبر إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة نور بإطلالة شتوية لافتة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكة رانيا العبدالله

رانيا العبدالله

عبدالله ال

نيودلهي

الملكة

الهند

الماس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-02-14
Lebanon24
08:24 | 2026-02-14
Lebanon24
03:23 | 2026-02-14
Lebanon24
00:50 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-13
Lebanon24
16:00 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24