الملكة رانيا بإطلالة وردية لافتة

لفتت الأنظار في خلال مشاركتها في قمة الأعمال العالمية التي نظمتها صحيفة The Economic Times في ، ، حيث اختارت إطلالة أنيقة جمعت بين الحيوية والكلاسيكية بأسلوب يعكس ذوقها الراقي.

وظهرت بتوب زهري بقصة ناعمة وأكمام واسعة قليلاً مع ياقة مرتفعة مكشوفة عند الأكتاف من علامة Rosetta Getty، ما أضفى على الإطلالة إحساساً بالانسيابية والراحة. ونسقت التوب مع تنورة كلاسيكية باللون الأخضر الزيتي من دار Fendi، تميزت بنقشات البولكا دوتس الكبيرة باللونين الزهري والزيتي، ومغطاة بطبقة شيفون شفافة برزت عند الحواف بأسلوب أنيق.

وأكملت الملكة إطلالتها بأقراط “Merveilles Halo Diamond & Pink Sapphire” من دار Boghossian، المرصعة بالماس والياقوت الوردي، إلى جانب حذاء كلاسيكي من علامة Jennifer Chamandi جاء متناغماً مع لون التنورة، ليعزز حضورها المتوازن بين الحيوية والرقي.

وعلى الصعيد الجمالي، اعتمدت الملكة تسريحة شعر ويفي ناعمة منحتها لمسة أنثوية طبيعية، فيما جاء المكياج بلمسات وردية متناغمة مع لون التوب، ما أضفى إشراقة ناعمة ومتكاملة على الإطلالة.