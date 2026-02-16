تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الملكة رانيا بلمسة من التراث الهندي في مومباي

Lebanon 24
16-02-2026 | 03:37
تواصل الملكة رانيا العبدالله جولتها في الهند وتلفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة التي تجمع بين الفخامة والبساطة بحسب المكان والمناسبة، وتبرع كعادتها في تنسيق الألوان والإكسسوارات بطريقة مميزة. 

وخلال زيارتها لعائلة موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، في مدينة مومباي، اختارت الملكة الأردنية إطلالة راقية وخارجة عن المألوف مستوحاة من الثقافة الهندية، عبارة عن توب كلاسيكية باللون الأبيض وتنورة ميدي من الحرير والمخمل من دار "Dries Van Noten"، بتصميم عصري وبألوان متداخلة بين الزيتي الغامق والوردي الباهت عند الأطراف.
وتميّزت التنورة المستوحاة من الثقافة الهندية بحركة الشك اللافتة، حيث أُدخل اللونان الزهري والبرونزي من خلال تطريز جذّاب أضاف رونقاً الى اللون الرمادي، وزُيّن الخصر بقماش من المخمل باللون الزيتي الفاتح، وتدلّى جزء منه كربطة تصل الى حدود الأرض، في حركة أضفت لمسة من الفخامة والتميّز على الإطلالة.


حذاء مميز وحقيبة يد ناعمة
وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بحذاء مميز باللونين الزيتي والزهري، وحملت بيدها حقيبة صغيرة من المخمل باللون الزيتي أيضاً، في تباين مبدع للألوان والأقمشة، وتزيّنت بمجوهرات رقيقة تناسب شخصيتها وبساطتها في تنسيق إطلالاتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة شعرها الأشقر ينسدل على كتفيها بحركة "ويفي" خفيفة، وطبّقت مكياجاً ناعماً بألوان وردية دافئة، مع أحمر شفاه وردي ناعم.
