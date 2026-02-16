تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
برفقة الأهل والأصدقاء.. لطيفة تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
16-02-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت النجمة لطيفة
التونسية
بعيد ميلادها الـ65 الذي يصادف يوم 14 شباط، برفقة أهلها وأصدقائها.
وشهد الاحتفال لحظات حميمية عكست الأجواء السعيدة التي جمعت لطيفة بأحبتها الذين جاؤوا خصيصاً للاحتفال بها.
وشاركت الفنانة لطيفة جانباً من اللقاء والاحتفال عبر حسابها على منصة "إكس"، في مقطع فيديو أظهر الأجواء الاحتفالية التي شهدها عيد ميلادها، وكتبت عليه: أحبكم جميعاً، لطيفة.
وتضمن الفيديو لقطات من الاحتفال بالغناء وكعكة
عيد الميلاد
، والتقاط الصور بهذه المناسبة، فضلاً عن لقاء لطيفة بهم واستقبالهم في محطة القطارات، في مفاجأة سعيدة للفنانة.
ووجهت الفنانة رسالة أرفقتها بمقطع الفيديو بالقول: شكرا يا ربنا على كل النعم شكرا يا ربنا على حب أهلي وحبايبي وشكرا يا ربنا على الصحة والنعمة والخير.. الحمد لله على كل شيء.
