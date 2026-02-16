​الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله

أعلنت الفنانة عن رحيل والدتها، مايسة محمود عزيز بحيري، بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت مصطفى عن الخبر الحزين، عبر منشور مؤثر عبر حسابها في موقع " "، وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".