لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
16-02-2026
|
06:21
photos
أعلنت الفنانة
المصرية
ريم مصطفى
عن رحيل والدتها، مايسة محمود عزيز بحيري، بعد صراع طويل مع المرض.
وكشفت مصطفى عن الخبر الحزين، عبر منشور مؤثر عبر حسابها في موقع "
فيسبوك
"، وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
