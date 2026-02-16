ممثلة لبنانيّة عن والدتها الفنانة القديرة: الماما بخير (صورة)

أعلنت الممثلة ، أنّ والدتها الممثلة السوريّة القديرة بخير.

وقالت التقي: "ماما بخير، بتمنى تعملو report لهيدي الصفحة، أنا ما عندي حساب على "تيك توك".

وأضافت: "وقفوا نشر الاشاعات لتطلعوا لايكات وفولورز. عالم بشع وبلا ضمير".