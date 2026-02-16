تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

ممثلة لبنانيّة عن والدتها الفنانة القديرة: الماما بخير (صورة)

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:39
ممثلة لبنانيّة عن والدتها الفنانة القديرة: الماما بخير (صورة)
ممثلة لبنانيّة عن والدتها الفنانة القديرة: الماما بخير (صورة) photos 0
أعلنت الممثلة ترف التقي، أنّ والدتها الممثلة السوريّة القديرة صباح الجزائري بخير.
 
 
وقالت التقي: "ماما بخير، بتمنى تعملو report لهيدي الصفحة، أنا ما عندي حساب على "تيك توك".
 
 
وأضافت: "وقفوا نشر الاشاعات لتطلعوا لايكات وفولورز. عالم بشع وبلا ضمير".
 
 
 
 
