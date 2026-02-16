تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ممثلة لبنانيّة عن والدتها الفنانة القديرة: الماما بخير (صورة)
Lebanon 24
16-02-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الممثلة
ترف التقي
، أنّ والدتها الممثلة السوريّة القديرة
صباح الجزائري
بخير.
وقالت التقي: "ماما بخير، بتمنى تعملو report لهيدي الصفحة، أنا ما عندي حساب على "تيك توك".
وأضافت: "وقفوا نشر الاشاعات لتطلعوا لايكات وفولورز. عالم بشع وبلا ضمير".
