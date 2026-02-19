هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة

للمرة السادسة، أعلن للتسجيلات الصوتية "آي.إف.بي.آي" أمس الأربعاء ان النجمة الأميركية تربعت على عرش أعلى مبيعات الأغاني على مستوى العالم في عام 2025.



علما انها المرة السادسة التي تفوز فيها سويفت بهذا اللقب من الاتحاد الذي يمثل صناعة الموسيقى المسجلة.



وتأتي هذه الجائزة في أعقاب نجاح ألبوم النجمة الأخير، "ذا لايف أوف آ شو غيرل" الذي حقق وفقاً لمجلة ، مبيعات في أسبوعه الأول فاقت مبيعات أي ألبوم آخر في العصر الحديث. واستندت بيلبورد في ذلك إلى بيانات من شركة لومينيت.



وأضاف الاتحاد أن سويفت شهدت تفاعلاً عالمياً عبر البث المباشر والنسخ المادية والرقمية مع إصدار "ذا لايف أوف آ شو غيرل" والوثائقي عن جولتها "ذي إِند أوف آن "، وحصلت سويفت على لقب أفضل فنانة تسجيل عالمية من الاتحاد لأول مرة في عام 2014، ثم في عام 2019 ومن 2022 إلى 2024.



Advertisement