Najib Mikati
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:28
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
للمرة السادسة، أعلن الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية "آي.إف.بي.آي" أمس الأربعاء ان النجمة الأميركية تايلور سويفت تربعت على عرش أعلى مبيعات الأغاني على مستوى العالم في عام 2025.

علما انها المرة السادسة التي تفوز فيها سويفت بهذا اللقب من الاتحاد الذي يمثل صناعة الموسيقى المسجلة.

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب نجاح ألبوم النجمة الأخير، "ذا لايف أوف آ شو غيرل" الذي حقق وفقاً لمجلة بيلبورد، مبيعات في أسبوعه الأول فاقت مبيعات أي ألبوم آخر في العصر الحديث. واستندت بيلبورد في ذلك إلى بيانات من شركة لومينيت.

وأضاف الاتحاد أن سويفت شهدت تفاعلاً عالمياً عبر البث المباشر والنسخ المادية والرقمية مع إصدار "ذا لايف أوف آ شو غيرل" والوثائقي عن جولتها "ذي إِند أوف آن إيرا"، وحصلت سويفت على لقب أفضل فنانة تسجيل عالمية من الاتحاد لأول مرة في عام 2014، ثم في عام 2019 ومن 2022 إلى 2024.
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
العطية يُتوّج بلقب رالي باها حائل للمرة السادسة
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
انهيار شبكة كهرباء لبنان للمرة السادسة في أقل من شهر… ومعمل دير عمار لا يزال خارج الخدمة
