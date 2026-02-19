وداعاً لتساقط الشعر.. جهاز يعيد الحياة لبصيلاتك باستخدام "الموجات"

كشف خبراء التجميل والعناية بالبشرة عن الفوائد المذهلة لاستخدام جهاز الموجات عالية التردد (High Frequency) في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس.

ويعتمد هذا الجهاز التقني على كهربائي آمن يولد غاز الأوزون عند ملامسته لفروة الرأس، مما يساعد في تنشيط الدموية بشكل مكثف وتعزيز وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر. وتساهم هذه العملية في تحفيز نمو الشعر الجديد، والحد من تساقطه، فضلاً عن دورها الفعال في تطهير الفروة من البكتيريا والقشرة.



وأشار التقرير إلى أن نتائج استخدام هذا الجهاز تظهر بوضوح في تحسين ملمس الشعر وزيادة حيويته، حيث يعمل العالي التردد على موازنة الإفرازات الدهنية، مما يجعله علاجاً مثالياً لأصحاب الشعر الدهني والجاف على حد سواء.

وينصح المختصون بضرورة إجراء هذه الجلسات تحت إشراف خبير لضمان ضبط المستويات المناسبة، مؤكدين أن الالتزام ببرنامج علاجي منتظم يمنح نتائج ملموسة في وقت قياسي دون الحاجة إلى تدخلات جراحية أو كيميائية معقدة.







