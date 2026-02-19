تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وداعاً لتساقط الشعر.. جهاز يعيد الحياة لبصيلاتك باستخدام "الموجات"

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:39
A-
A+
وداعاً لتساقط الشعر.. جهاز يعيد الحياة لبصيلاتك باستخدام الموجات
وداعاً لتساقط الشعر.. جهاز يعيد الحياة لبصيلاتك باستخدام الموجات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خبراء التجميل والعناية بالبشرة عن الفوائد المذهلة لاستخدام جهاز الموجات عالية التردد (High Frequency) في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس.
 
ويعتمد هذا الجهاز التقني على تيار كهربائي آمن يولد غاز الأوزون عند ملامسته لفروة الرأس، مما يساعد في تنشيط الدورة الدموية بشكل مكثف وتعزيز وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر. وتساهم هذه العملية في تحفيز نمو الشعر الجديد، والحد من تساقطه، فضلاً عن دورها الفعال في تطهير الفروة من البكتيريا والقشرة.

وأشار التقرير إلى أن نتائج استخدام هذا الجهاز تظهر بوضوح في تحسين ملمس الشعر وزيادة حيويته، حيث يعمل التيار العالي التردد على موازنة الإفرازات الدهنية، مما يجعله علاجاً مثالياً لأصحاب الشعر الدهني والجاف على حد سواء.
 
وينصح المختصون بضرورة إجراء هذه الجلسات تحت إشراف خبير لضمان ضبط المستويات المناسبة، مؤكدين أن الالتزام ببرنامج علاجي منتظم يمنح نتائج ملموسة في وقت قياسي دون الحاجة إلى تدخلات جراحية أو كيميائية معقدة.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
وداعاً لتساقط الشعر… وصفات تعيد الكثافة خلال أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينهي جهاز "الموجات عالية التردد" معاناة التساقط؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا السبب وراء تساقط الشعر ومشاكل الفروة عند النساء!
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

التيار

التزام

الدورة

التيا

هنية

تيار

الدم

أوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-02-19
Lebanon24
08:30 | 2026-02-19
Lebanon24
07:28 | 2026-02-19
Lebanon24
06:01 | 2026-02-19
Lebanon24
04:38 | 2026-02-19
Lebanon24
01:27 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24