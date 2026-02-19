تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
9
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
وداعاً لتساقط الشعر.. جهاز يعيد الحياة لبصيلاتك باستخدام "الموجات"
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء التجميل والعناية بالبشرة عن الفوائد المذهلة لاستخدام جهاز الموجات عالية التردد (High Frequency) في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس.
ويعتمد هذا الجهاز التقني على
تيار
كهربائي آمن يولد غاز الأوزون عند ملامسته لفروة الرأس، مما يساعد في تنشيط
الدورة
الدموية بشكل مكثف وتعزيز وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر. وتساهم هذه العملية في تحفيز نمو الشعر الجديد، والحد من تساقطه، فضلاً عن دورها الفعال في تطهير الفروة من البكتيريا والقشرة.
وأشار التقرير إلى أن نتائج استخدام هذا الجهاز تظهر بوضوح في تحسين ملمس الشعر وزيادة حيويته، حيث يعمل
التيار
العالي التردد على موازنة الإفرازات الدهنية، مما يجعله علاجاً مثالياً لأصحاب الشعر الدهني والجاف على حد سواء.
وينصح المختصون بضرورة إجراء هذه الجلسات تحت إشراف خبير لضمان ضبط المستويات المناسبة، مؤكدين أن الالتزام ببرنامج علاجي منتظم يمنح نتائج ملموسة في وقت قياسي دون الحاجة إلى تدخلات جراحية أو كيميائية معقدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وداعاً لتساقط الشعر… وصفات تعيد الكثافة خلال أسابيع
Lebanon 24
وداعاً لتساقط الشعر… وصفات تعيد الكثافة خلال أسابيع
19/02/2026 19:35:37
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينهي جهاز "الموجات عالية التردد" معاناة التساقط؟
Lebanon 24
هل ينهي جهاز "الموجات عالية التردد" معاناة التساقط؟
19/02/2026 19:35:37
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
19/02/2026 19:35:37
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا السبب وراء تساقط الشعر ومشاكل الفروة عند النساء!
Lebanon 24
هذا السبب وراء تساقط الشعر ومشاكل الفروة عند النساء!
19/02/2026 19:35:37
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
التيار
التزام
الدورة
التيا
هنية
تيار
الدم
أوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
Lebanon 24
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
11:57 | 2026-02-19
19/02/2026 11:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حلول عاجلة لترميم البشرة.. "سيرومات" فعالة تعيد الحيوية في وقت قصير
Lebanon 24
حلول عاجلة لترميم البشرة.. "سيرومات" فعالة تعيد الحيوية في وقت قصير
08:30 | 2026-02-19
19/02/2026 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
Lebanon 24
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
07:28 | 2026-02-19
19/02/2026 07:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها بريطاني.. فاشينيستا سعودية شهيرة تستقبل طفلتها الثالثة (صور)
Lebanon 24
زوجها بريطاني.. فاشينيستا سعودية شهيرة تستقبل طفلتها الثالثة (صور)
06:01 | 2026-02-19
19/02/2026 06:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
Lebanon 24
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
04:38 | 2026-02-19
19/02/2026 04:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:57 | 2026-02-19
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
08:30 | 2026-02-19
حلول عاجلة لترميم البشرة.. "سيرومات" فعالة تعيد الحيوية في وقت قصير
07:28 | 2026-02-19
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
06:01 | 2026-02-19
زوجها بريطاني.. فاشينيستا سعودية شهيرة تستقبل طفلتها الثالثة (صور)
04:38 | 2026-02-19
بإطلالة شرقية أنيقة… ليليا الأطرش تلفت الأنظار
01:27 | 2026-02-19
ميرفا القاضي تشارك متابعيها شغفها بالدراجات النارية (صورة)
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 19:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24