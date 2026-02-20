تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:26
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كانت الفنانة المصرية أسماء جلال أولى ضحايا حلقات برنامج "رامز ليفل الوحش" مع رامز جلال على شاشة قناة "MBC مصر".

وقال رامز خلال تقديمه لأسماء: "ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل... مؤخراً بدأت تعمل مشاهد كلها فلفل وشطّة... النجمة اللي معانا مش بس جريئة دي عاملة حريقة... والليغن هو سر الخلطة والجسم مفيهوش غلطة، ارحمي اسمعي الكلمتين دول لو مفيش حد قادر يلمّك فأنا اللي هعرّفك حدودك".

ودخلت أسماء خلال الحلقة في حالة بكاء وانفعال شديد، حيث قالت: "أقسم بالله هخرج أعمل مشكلة"، معبّرةً عن صدمتها وغضبها من المقلب.

ووجّه رامز لأسماء جلال سؤالاً مباشراً: "أنت فعلاً مرتبطة بفنان مطلَّق؟"، فردت سريعاً: "لا"... لكن المفاجأة جاءت عندما أشار رامز الى أنها ألغت متابعة هنا الزاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لها: "أنت ليه عملتي UNFollow لهنا الزاهد؟"، لتُجيبه أسماء وهي في حالة صدمة وارتباك: "مش فاكرة أني عملت كده؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تطلب 100 ألف دولار للمشاركة في برنامج رامز جلال! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

هنا الزاهد

أسماء جلال

رامز جلال

أنا اللي

المصرية

الزاهد

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-02-20
Lebanon24
23:00 | 2026-02-19
Lebanon24
16:00 | 2026-02-19
Lebanon24
14:00 | 2026-02-19
Lebanon24
11:57 | 2026-02-19
Lebanon24
10:39 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24