مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)



كانت الفنانة أولى ضحايا حلقات برنامج " ليفل الوحش" مع على شاشة قناة "MBC مصر".



وقال رامز خلال تقديمه لأسماء: "ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل... مؤخراً بدأت تعمل مشاهد كلها فلفل وشطّة... النجمة اللي معانا مش بس جريئة دي عاملة حريقة... والليغن هو سر الخلطة والجسم مفيهوش غلطة، ارحمي اسمعي الكلمتين دول لو مفيش حد قادر يلمّك فأنا اللي هعرّفك حدودك".



ودخلت أسماء خلال الحلقة في حالة بكاء وانفعال شديد، حيث قالت: "أقسم بالله هخرج أعمل مشكلة"، معبّرةً عن صدمتها وغضبها من المقلب.



ووجّه رامز لأسماء جلال سؤالاً مباشراً: "أنت فعلاً مرتبطة بفنان مطلَّق؟"، فردت سريعاً: "لا"... لكن المفاجأة جاءت عندما أشار رامز الى أنها ألغت متابعة على ، وقال لها: "أنت ليه عملتي UNFollow لهنا ؟"، لتُجيبه أسماء وهي في حالة صدمة وارتباك: "مش فاكرة أني عملت كده؟".



