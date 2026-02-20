مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
20-02-2026
|
02:26
A-
A+
A+
A-
كانت الفنانة
المصرية
أسماء جلال
أولى ضحايا حلقات برنامج "
رامز
ليفل الوحش" مع
رامز جلال
على شاشة قناة "MBC مصر".
وقال رامز خلال تقديمه لأسماء: "ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل... مؤخراً بدأت تعمل مشاهد كلها فلفل وشطّة... النجمة اللي معانا مش بس جريئة دي عاملة حريقة... والليغن هو سر الخلطة والجسم مفيهوش غلطة، ارحمي اسمعي الكلمتين دول لو مفيش حد قادر يلمّك فأنا اللي هعرّفك حدودك".
ودخلت أسماء خلال الحلقة في حالة بكاء وانفعال شديد، حيث قالت: "أقسم بالله هخرج أعمل مشكلة"، معبّرةً عن صدمتها وغضبها من المقلب.
ووجّه رامز لأسماء جلال سؤالاً مباشراً: "أنت فعلاً مرتبطة بفنان مطلَّق؟"، فردت سريعاً: "لا"... لكن المفاجأة جاءت عندما أشار رامز الى أنها ألغت متابعة
هنا الزاهد
على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وقال لها: "أنت ليه عملتي UNFollow لهنا
الزاهد
؟"، لتُجيبه أسماء وهي في حالة صدمة وارتباك: "مش فاكرة أني عملت كده؟".
