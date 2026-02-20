تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
أطلت بالعباءة والوشاح.. أحلام تقضي شهر رمضان في قطر داخل منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
20-02-2026
|
04:23
photos
0
انتقلت الفنانة
الإماراتية
أحلام الشامسي
الى قطر في أول يوم شهر
رمضان
حيث كان في استقبالها في
المطار
زوجها رجل الأعمال
القطري
مبارك الهاجري.
ونشرت
أحلام
صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل من صالة منزلها الفخم إضافة الى التجهيزات والضيافة الفخمة التي كانت بانتظارها للترحيب بعودتها إلى
الدوحة
.
وأطلت أحلام بالعباءة والوشاح الذي غطى شعرها قبل الإفطار، وعبرت عن شوفها لأهلها في بلد زوجها وارفقت الصورة بعبارة "ولهانة عليكم".
