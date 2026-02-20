أطلت بالعباءة والوشاح.. أحلام تقضي شهر رمضان في قطر داخل منزلها الفخم (صور)

انتقلت الفنانة الى قطر في أول يوم شهر حيث كان في استقبالها في زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري.



ونشرت صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل من صالة منزلها الفخم إضافة الى التجهيزات والضيافة الفخمة التي كانت بانتظارها للترحيب بعودتها إلى .

وأطلت أحلام بالعباءة والوشاح الذي غطى شعرها قبل الإفطار، وعبرت عن شوفها لأهلها في بلد زوجها وارفقت الصورة بعبارة "ولهانة عليكم".



