20-02-2026 | 10:16
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
نشرت النجمة داليدا خليل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة تظهر فيها خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بإطلالة رياضية عفوية وسط أجواء طبيعية هادئة. وبدت داليدا مشرقة وتتمتع بطاقة إيجابية، مما أعاد تفاعل متابعيها الذين عبروا عن دعمهم وحبهم لها في التعليقات.
تأتي هذه الصورة في سياق اهتمام داليدا بصحتها ونشاطها البدني، وهو جانب تشجّع عليه جمهورها بشكل مستمر.
 
