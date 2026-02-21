ميرنا جميل تشيد بمحمد إمام: مستمتعة بالعمل معه في "الكينغ"

عبرت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بالتعاون مع في مسلسل "الكينج"، مؤكدة أنها تحبه وتحترمه، وأنه يهتم بشغله ولديه شغف ويحرص على زملائه وتفاصيل أدوارهم.



وقالت في لقاء مع "ET بالعربي" إنها مستمتعة بالعمل معه.



وعن دورها في المسلسل، أوضحت أن الشخصية تمر بمراحل وتغييرات ومواقف متعددة، وأنها أحبتها لأنها خفيفة الظل وطيبة و"غلبانة" وتسبب مشكلات، مشيرة إلى أن العمل يجمع بين الأكشن والدراما والكوميديا و"حدوتة تلمس القلب".



ومسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام وحنان مطاوع ومصطفى خاطر وميرنا جميل وعمرو عبد وكمال أبورية وانتصار وبسنت ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وسامي مغاوري وحجاج عبد العظيم ومحمد خميس ووفاء قمر، ومن تأليف العزب وإخراج عادل.



ويجسد محمد إمام في المسلسل دور "حمزة الدباح"، أحد أبناء أسرة شعبية فقيرة، تتصاعد الخلافات بينه وبين شقيقيه، قبل أن يتحول من "شيال" بسيط إلى رجل أعمال كبير.



يذكر أن ميرنا جميل تشارك في 2026 أيضا في مسلسل " وماما ".

