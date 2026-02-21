تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
ميرنا جميل تشيد بمحمد إمام: مستمتعة بالعمل معه في "الكينغ"
Lebanon 24
21-02-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبرت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بالتعاون مع
محمد إمام
في مسلسل "الكينج"، مؤكدة أنها تحبه وتحترمه، وأنه يهتم بشغله ولديه شغف ويحرص على زملائه وتفاصيل أدوارهم.
وقالت في لقاء مع "ET بالعربي" إنها مستمتعة بالعمل معه.
وعن دورها في المسلسل، أوضحت أن الشخصية تمر بمراحل وتغييرات ومواقف متعددة، وأنها أحبتها لأنها خفيفة الظل وطيبة و"غلبانة" وتسبب مشكلات، مشيرة إلى أن العمل يجمع بين الأكشن والدراما والكوميديا و"حدوتة تلمس القلب".
ومسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام وحنان مطاوع ومصطفى خاطر وميرنا جميل وعمرو عبد
الجليل
وكمال أبورية وانتصار وبسنت
شوقي
ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وسامي مغاوري وحجاج عبد العظيم ومحمد خميس ووفاء قمر، ومن تأليف
محمد صلاح
العزب وإخراج
شيرين
عادل.
ويجسد محمد إمام في المسلسل دور "حمزة الدباح"، أحد أبناء أسرة شعبية فقيرة، تتصاعد الخلافات بينه وبين شقيقيه، قبل أن يتحول من "شيال" بسيط إلى رجل أعمال كبير.
يذكر أن ميرنا جميل تشارك في
رمضان
2026 أيضا في مسلسل "
بابا
وماما
جيران
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق
Lebanon 24
"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق
22/02/2026 11:03:38
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يشيد بالشرع: "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري"!
Lebanon 24
ترامب يشيد بالشرع: "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري"!
22/02/2026 11:03:38
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم يتفقد مصنع غواصات نووية ورسالة من بوتين تشيد بـ"صداقة لا تُقهر"
Lebanon 24
كيم يتفقد مصنع غواصات نووية ورسالة من بوتين تشيد بـ"صداقة لا تُقهر"
22/02/2026 11:03:38
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
22/02/2026 11:03:38
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح
محمد إمام
الكوميديا
رنا ❗️
الجليل
شيرين
رمضان
سعادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
Lebanon 24
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
01:38 | 2026-02-22
22/02/2026 01:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سمية الخشاب تنهي الجدل.. رسالة ود إلى غادة عبدالرازق
Lebanon 24
سمية الخشاب تنهي الجدل.. رسالة ود إلى غادة عبدالرازق
23:00 | 2026-02-21
21/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
Lebanon 24
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
10:00 | 2026-02-21
21/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
08:35 | 2026-02-21
21/02/2026 08:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:38 | 2026-02-22
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
23:00 | 2026-02-21
سمية الخشاب تنهي الجدل.. رسالة ود إلى غادة عبدالرازق
12:36 | 2026-02-21
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
10:00 | 2026-02-21
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
08:35 | 2026-02-21
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
05:32 | 2026-02-21
تدهورت صحتها كثيراً... رحيل صانعة محتوى وهذا ما كشفته صديقتها عن سبب وفاتها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24