المرأة
سمية الخشاب تنهي الجدل.. رسالة ود إلى غادة عبدالرازق
Lebanon 24
21-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهت الفنانة
سمية الخشاب
الجدل حول علاقتها بغادة عبدالرازق، مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والود.
ونشرت سمية عبر حسابها على منصة "إكس" صورة قديمة تجمعها بغادة من كواليس مسلسل "
عائلة الحاج متولي
"، وعلقت "بحبك يا غادة وكل سنة وأنت طيبة"، في رسالة أكدت عدم وجود خلافات بينهما.
وكانت غادة عبدالرازق قد قدمت اعتذارا علنيا خلال ظهورها في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، وقالت إنهما "أصحاب جدا"، معبرة عن حبها لسمية، ومؤكدة أنها إذا كانت قد تسببت في زعلها فهي تعتذر، وأن كلامها كان عفويا.
وشددت غادة على احترامها لسمية واعتزازها بالعمل معها في مسلسل "عائلة
الحاج متولي
".
وخلال البرنامج، انتقدت غادة تأثير "التريند" ووسائل التواصل الاجتماعي على الدراما
المصرية
، معتبرة أن ذلك ساهم في تراجع القيمة الفنية لبعض الأعمال، ودعت إلى رقابة فنية أكثر صرامة على الأعمال المعروضة لضمان جودة المحتوى واحترام ذوق المشاهدين.
