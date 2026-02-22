دليدا خليل تتألق بإطلالة أنيقة في دبي وتنشر سيلفي جديدة

نشرت النجمة دليدا خليل صورة سيلفي جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، من داخل أحد الأماكن في دبي، بدت داليدا بإطلالة أنيقة وعفوية مرتدية قميصًا أبيض وبنطلونًا باللون الأخضر.تفاعل المتابعون مع الصورة بإعجاب وتعليقات تدعم حضورها وتألقها، حيث تتميز داليدا بأسلوبها العصري وشخصيتها المحببة للجمهور.