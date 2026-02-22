تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
دليدا خليل تتألق بإطلالة أنيقة في دبي وتنشر سيلفي جديدة
Lebanon 24
22-02-2026
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة دليدا خليل صورة سيلفي جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، من داخل أحد الأماكن في دبي،
الإمارات العربية المتحدة.
بدت داليدا بإطلالة أنيقة وعفوية مرتدية قميصًا أبيض وبنطلونًا باللون الأخضر.
تفاعل المتابعون مع الصورة بإعجاب وتعليقات تدعم حضورها وتألقها، حيث تتميز داليدا بأسلوبها العصري وشخصيتها المحببة للجمهور.
