فاليري أبو شقرا تشارك لحظة عفوية مع ابنتيها

نشرت السابقة والممثلة صورة عفوية عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها برفقة ابنتيها خلال جولة تسوّق. وأطلّت فاليري بابتسامة لافتة وهي تلتقط صورة سيلفي تجمعها بطفلتيها اللتين ارتدتا فستانين متشابهين، في أجواء مليئة بالحب والعفوية.وتفاعل المتابعون مع الصورة، مشيدين بعلاقتها المميّزة بابنتيها وبالعفوية التي تجمعهن.