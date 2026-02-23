تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:57
A-
A+
ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك
ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شاكيرا للاحتفاء بختام محطتها المكسيكية ضمن جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" بحفل استثنائي ومجاني في الأول من آذار.

وسيقام العرض الضخم في قلب العاصمة مكسيكو سيتي، بساحة زوكالو الشهيرة، في عودة طال انتظارها بعد غياب يقارب العشرين عامًا. وأعلنت النجمة الكولومبية الخبر يوم الجمعة (20 شباط) من خلال مقطع فيديو قصير نشرته على حساباتها الرسمية.


وقالت شاكيرا في رسالتها: "المكسيك الجميلة! هل تتذكرون عام 2007 عندما غنيت لكم في زوكالو؟ اليوم أود أن أخبركم أن هذه التجربة ستتكرر مجددًا هذا الأحد، الأول من آذار، عند الساعة الثامنة مساءً. لقد منحتموني الكثير، الكثير جدًا، وآمل أن أتمكن من رد جزء بسيط من هذا الحب."


وأضافت شاكيرا: "سنقوم ببث جزء من الحفل مباشرة عبر قنواتي، ليتمكن كل من يرغب من المشاركة في هذا الاحتفال".


وإلى جانب حفل زوكالو، تستعد النجمة الملقبة بـ"She Wolf" للوقوف على أحد أشهر المسارح المفتوحة في العالم في الثاني من مايو، وهو شاطئ كوباكابانا في البرازيل، حيث يتوقع المنظمون حضور ما لا يقل عن مليون شخص، على غرار ما حدث مع مادونا في 2024 وليدي غاغا في 2025.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ستارلينك تعلن تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 شباط (رويترز)
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النسخة الأصلية من كأس العالم تصل الرياض في انطلاقة جولتها العالمية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى التبانة ضمن جولته في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

شاطئ كوباكابانا

ليدي غاغا

البرازيل

تعلن عن

مادونا

كولومب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2026-02-23
Lebanon24
09:52 | 2026-02-23
Lebanon24
09:45 | 2026-02-23
Lebanon24
02:33 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:07 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24