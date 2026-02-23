ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك

تستعد للاحتفاء بختام محطتها المكسيكية ضمن جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" بحفل استثنائي ومجاني في الأول من آذار.



وسيقام الضخم في قلب العاصمة مكسيكو سيتي، بساحة زوكالو الشهيرة، في عودة طال انتظارها بعد غياب يقارب العشرين عامًا. وأعلنت النجمة الكولومبية الخبر يوم الجمعة (20 شباط) من خلال مقطع فيديو قصير نشرته على حساباتها الرسمية.





وقالت شاكيرا في رسالتها: " الجميلة! هل تتذكرون عام 2007 عندما غنيت لكم في زوكالو؟ اليوم أود أن أخبركم أن هذه التجربة ستتكرر مجددًا هذا الأحد، الأول من آذار، عند الساعة الثامنة مساءً. لقد منحتموني الكثير، الكثير جدًا، وآمل أن أتمكن من رد جزء بسيط من هذا الحب."





وأضافت شاكيرا: "سنقوم ببث جزء من الحفل مباشرة عبر قنواتي، ليتمكن كل من يرغب من المشاركة في هذا الاحتفال".





وإلى جانب حفل زوكالو، تستعد النجمة الملقبة بـ"She Wolf" للوقوف على أحد أشهر المسارح المفتوحة في العالم في الثاني من ، وهو في ، حيث يتوقع المنظمون حضور ما لا يقل عن مليون شخص، على غرار ما حدث مع في 2024 وليدي غاغا في 2025.





