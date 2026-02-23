ورد الخال بإطلالة شتوية أنيقة من إسطنبول

شاركت الممثلة ورد جمهورها عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة من أجواء بحرية في إسطنبول، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة على متن يخت.وارتدت الخال سترة بنية دافئة مع نظارة شمسية سوداء، ونسّقتها مع بنطال جينز واسع، في إطلالة عصرية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.وأرفقت وئام الصورة بمقطع موسيقي، فيما بدت أجواء المدينة الساحلية خلفها، ما أضفى على اللقطة طابعاً سياحياً جذاباً.