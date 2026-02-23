تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
ورد الخال بإطلالة شتوية أنيقة من إسطنبول
Lebanon 24
23-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة ورد
الخال
جمهورها عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة من أجواء بحرية في إسطنبول، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة على متن يخت.
وارتدت الخال سترة بنية دافئة مع نظارة شمسية سوداء، ونسّقتها مع بنطال جينز واسع، في إطلالة عصرية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.
وأرفقت وئام الصورة بمقطع موسيقي، فيما بدت أجواء المدينة الساحلية خلفها، ما أضفى على اللقطة طابعاً سياحياً جذاباً.
فنون ومشاهير
المرأة
ال ج
تابع
