ساشا دحدوح تستمتع بفنجان قهوة على كورنيش إسطنبول

نشرت الممثلة مجموعة صور من رحلتها إلى إسطنبول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت في إطلالة شتوية دافئة وهي تحتسي فنجان القهوة على كورنيش المدينة.



وارتدت ساشا معطفاً أسود مع غطاء للرأس ونظارات شمسية، وسط أجواء مشمسة وباردة، مع خلفية علم وطائر النورس يحلق في السماء، مما أضفى على الصور طابعاً حيوياً وساحراً.



التقطت ساشا هذه اللحظات لتعكس جمال المدينة وتفاصيل الرحلة الشتوية، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أشادوا بجمال المكان وأناقة الفنانة.

