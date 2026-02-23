تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
ساشا دحدوح تستمتع بفنجان قهوة على كورنيش إسطنبول
Lebanon 24
23-02-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ساشا دحدوح
مجموعة صور من رحلتها إلى إسطنبول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت في إطلالة شتوية دافئة وهي تحتسي فنجان القهوة على كورنيش المدينة.
وارتدت ساشا معطفاً أسود مع غطاء للرأس ونظارات شمسية، وسط أجواء مشمسة وباردة، مع خلفية علم
تركيا
وطائر النورس يحلق في السماء، مما أضفى على الصور طابعاً حيوياً وساحراً.
التقطت ساشا هذه اللحظات لتعكس جمال المدينة وتفاصيل الرحلة الشتوية، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أشادوا بجمال المكان وأناقة الفنانة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنجان قهوة على الضريح.. قصة وفاء أبكت الملايين
Lebanon 24
فنجان قهوة على الضريح.. قصة وفاء أبكت الملايين
23/02/2026 22:17:05
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
Lebanon 24
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
23/02/2026 22:17:05
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنجان القهوة قد يكون بديلاً طبيعياً لدواء السكري
Lebanon 24
فنجان القهوة قد يكون بديلاً طبيعياً لدواء السكري
23/02/2026 22:17:05
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تستمتع بعطلتها على الثلج
Lebanon 24
مايا رعيدي تستمتع بعطلتها على الثلج
23/02/2026 22:17:05
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ساشا دحدوح
فنجان قهوة
جمال ا
تركيا
كورن
تركي
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. لطيفة توثّق لحظة وصولها إلى مصر وتوجّه رسالة!
Lebanon 24
بالفيديو.. لطيفة توثّق لحظة وصولها إلى مصر وتوجّه رسالة!
09:52 | 2026-02-23
23/02/2026 09:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. شاهدوا بالفيديو كيف احتفلت الممثلة الشابة بعيد ميلادها!
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. شاهدوا بالفيديو كيف احتفلت الممثلة الشابة بعيد ميلادها!
09:45 | 2026-02-23
23/02/2026 09:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك
Lebanon 24
ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك
06:57 | 2026-02-23
23/02/2026 06:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
Lebanon 24
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
02:33 | 2026-02-23
23/02/2026 02:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
للحصول على بشرة مخملية.. اليك هذه الخطوات الاساسية
Lebanon 24
للحصول على بشرة مخملية.. اليك هذه الخطوات الاساسية
23:00 | 2026-02-22
22/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:52 | 2026-02-23
بالفيديو.. لطيفة توثّق لحظة وصولها إلى مصر وتوجّه رسالة!
09:45 | 2026-02-23
بطريقة لافتة.. شاهدوا بالفيديو كيف احتفلت الممثلة الشابة بعيد ميلادها!
06:57 | 2026-02-23
ضمن جولتها العالمية.. شاكيرا تعلن عن حفل مجاني في المكسيك
02:33 | 2026-02-23
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
23:00 | 2026-02-22
للحصول على بشرة مخملية.. اليك هذه الخطوات الاساسية
16:07 | 2026-02-22
بدور صامت وجريء.. شكران مرتجى تبهر الجمهور
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 22:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24