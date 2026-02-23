رابعة الزيات تشارك رسالة إنسانية تحث على مساعدة الآخرين

نشرت الإعلامية صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في حملت عبارةً ذات طابع إنساني وروحي جاء فيها:

«عندما يطلب أحدٌ منك مساعدة… تذكّر أنه طلبها من الله أولاً، والله أعطى له عنوانك».



ولاقت العبارة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أعادوا تداولها، معتبرين أنها تحمل رسالة عميقة تحثّ على مدّ يد ومساعدة الآخرين، وتذكّر بأن فعل الخير قد يكون استجابةً لاختيارٍ إلهي.



وتحرص بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها عبارات تحفيزية وتأملات إنسانية تعكس قيماً اجتماعية وروحية، ما يلقى صدى إيجابياً لدى متابعيها.

