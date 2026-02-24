تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية
Lebanon 24
24-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُسلط التقرير الضوء على واحدة من أكثر المشكلات الجلدية شيوعاً، وهي علامات تمدد الجلد (Stretch Marks)، مقدماً دليلاً شاملاً لأفضل الطرق الطبية والطبيعية للتخلص منها أو التخفيف من حدتها.
ويوضح الخبراء أن هذه العلامات تظهر نتيجة التغيرات المفاجئة في وزن الجسم أو خلال فترة الحمل، مما يؤدي إلى تمزق الألياف المرنة في الجلد.
ويستعرض الخبر مجموعة من الحلول الفعّالة، تبدأ من العلاجات الموضعية الغنية بالريتينول وزبدة الكاكاو التي تعزز إنتاج الكولاجين، وصولاً إلى التقنيات الحديثة مثل الليزر و"الميكرونيدلينغ" (Microneedling) التي تعمل على تحفيز الأنسجة العميقة.
كما يشدد التقرير على أهمية شرب الماء بكثرة وترطيب الجلد المستمر كخطوة وقائية أساسية للحفاظ على مرونة البشرة ومنع ظهور علامات جديدة.
