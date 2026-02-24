تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:00
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية
يُسلط التقرير الضوء على واحدة من أكثر المشكلات الجلدية شيوعاً، وهي علامات تمدد الجلد (Stretch Marks)، مقدماً دليلاً شاملاً لأفضل الطرق الطبية والطبيعية للتخلص منها أو التخفيف من حدتها.
 
ويوضح الخبراء أن هذه العلامات تظهر نتيجة التغيرات المفاجئة في وزن الجسم أو خلال فترة الحمل، مما يؤدي إلى تمزق الألياف المرنة في الجلد.

ويستعرض الخبر مجموعة من الحلول الفعّالة، تبدأ من العلاجات الموضعية الغنية بالريتينول وزبدة الكاكاو التي تعزز إنتاج الكولاجين، وصولاً إلى التقنيات الحديثة مثل الليزر و"الميكرونيدلينغ" (Microneedling) التي تعمل على تحفيز الأنسجة العميقة.
 
كما يشدد التقرير على أهمية شرب الماء بكثرة وترطيب الجلد المستمر كخطوة وقائية أساسية للحفاظ على مرونة البشرة ومنع ظهور علامات جديدة.

مواضيع ذات صلة
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إليك فوائد حمام البخار المنزلي للبشرة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أحبار الوشم.. مخاطر خفية تتجاوز الجلد
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

