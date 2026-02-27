بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)

يلي عاليمين ميادة الحناوي من يومين
ويلي عاليسار ميادة الحناوي من سنتين
سألوها اشو عملتي بحالك قالت بس نحفت 🤔
سبحان الله مغير الاحوال pic.twitter.com/61LKztHhYa
— بشاير حوران Bashayer Hawran (@bashaer165) February 25, 2026
يلي عاليمين ميادة الحناوي من يومين
ويلي عاليسار ميادة الحناوي من سنتين
سألوها اشو عملتي بحالك قالت بس نحفت 🤔
سبحان الله مغير الاحوال pic.twitter.com/61LKztHhYa
«إيه اللي عملته في نفسها ده؟ أنا كنت بحبها جداً.. دي أكيد مركبة وش جديد، ده تغيير ملامح جذري!»
دي مجرد عينة بسيطة من الهجوم اللي اتعرضت له الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي بعد أحدث ظهور ليها اللي قلب السوشيال ميديا. ميادة نزلت صور جديدة طالعة فيها بشكل مختلف تماماً، لدرجة… pic.twitter.com/LJf6eZT4Xx
— Arabian Crave (@ArabianCrave) February 26, 2026
«إيه اللي عملته في نفسها ده؟ أنا كنت بحبها جداً.. دي أكيد مركبة وش جديد، ده تغيير ملامح جذري!»
دي مجرد عينة بسيطة من الهجوم اللي اتعرضت له الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي بعد أحدث ظهور ليها اللي قلب السوشيال ميديا. ميادة نزلت صور جديدة طالعة فيها بشكل مختلف تماماً، لدرجة… pic.twitter.com/LJf6eZT4Xx