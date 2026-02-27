بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)

أصبحت الفنانة مؤخرا حديث وذلك بعد انتشار صور لها ظهرت فيها بملامح شبابية لافتة وببشرة مشدودة وشفتين ممتلئتين.



وانقسمت آراء الجمهور ، فالبعض اعتبر ان الصور تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر أكد انها نتيجة عمليات تجميلية أو استخدام فلاتر التنحيف والإضاءة.

يلي عاليمين ميادة الحناوي من يومين

ويلي عاليسار ميادة الحناوي من سنتين

سألوها اشو عملتي بحالك قالت بس نحفت 🤔

مغير الاحوال pic.twitter.com/61LKztHhYa — بشاير حوران Bashayer Hawran (@bashaer165) February 25, 2026

علما ان الحناوي اقتربت من عامها السابع والستين.

«إيه اللي عملته في نفسها ده؟ أنا كنت بحبها جداً.. دي أكيد مركبة وش جديد، ده تغيير ملامح جذري!»



دي مجرد عينة بسيطة من الهجوم اللي اتعرضت له الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي بعد أحدث ظهور ليها اللي قلب . ميادة نزلت صور جديدة طالعة فيها بشكل مختلف تماماً، لدرجة… pic.twitter.com/LJf6eZT4Xx — Arabian Crave (@ArabianCrave) February 26, 2026

وكانت الحناوي قد صرحت في لقاءات سابقة بأنها لم تغير ملامحها الأصلية، بل تحافظ على رشاقتها وتهتم بجمالها بالطرق التي تضمن لها الراحة النفسية والثقة، نافية وجود تدخلات كبيرة في شكل وجهها.



