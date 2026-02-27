تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:04
A-
A+
بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)
بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبحت الفنانة السورية ميادة الحناوي مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار صور لها ظهرت فيها بملامح شبابية لافتة وببشرة مشدودة وشفتين ممتلئتين.

وانقسمت آراء الجمهور ، فالبعض اعتبر ان الصور تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر أكد انها نتيجة عمليات تجميلية أو استخدام فلاتر التنحيف والإضاءة.
 
 
 
 
علما ان الحناوي اقتربت من عامها السابع والستين.
 
 
 
وكانت الحناوي قد صرحت في لقاءات سابقة بأنها لم تغير ملامحها الأصلية، بل تحافظ على رشاقتها وتهتم بجمالها بالطرق التي تضمن لها الراحة النفسية والثقة، نافية وجود تدخلات كبيرة في شكل وجهها.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
تغيّر شكلها بشكل كامل وأصبحت تشبه نبيلة عبيد.. شاهدوا كيف أصبحت ميادة الحناوي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل على إطلالتها الأخيرة.. ميادة حناوي ترد: "يمكن خسيت شوية" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهرجان الشحار": خلفيات انتخابية تثير الجدل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الذكاء الاصطناعي

السوشيال ميديا

ميادة الحناوي

سبحان الله

السورية

اليسا

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
Lebanon24
16:00 | 2026-02-26
Lebanon24
13:47 | 2026-02-26
Lebanon24
10:58 | 2026-02-26
Lebanon24
10:06 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24