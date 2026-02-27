تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
هي أم لـ 5 أولاد.. مؤثرة سعودية شهيرة تكشف للمرة الأولى كواليس خلعها الحجاب
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت المؤثرة
السعودية
سارة الودعاني
جدلا واسعا وذلك بعد ظهورها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي
علي نجم
، وحديثها عن قراراتها الأخيرة لا سيما بعد جدل خلعها الحجاب.
وتعليقا على الانتقادات التي طاولتها عقب خلعها الحجاب، قالت الودعاني ان التحولات جزء طبيعي من حياة أي إنسان، مشيرة إلى أن قرارها لم يكن وليد لحظة، بل جاء بعد تفكير طويل ومشاورات عدة.
وأكدت سارة أنها لم تتابع التعليقات، معتبرةً أن لكل مرحلة خصوصيتها وستمر.
وتحدثت سارة عن حبّها للأمومة، ووصفت نفسها بأنها ترى هذا الدور أولوية في حياتها. وأشارت إلى أنها تمتلك الاستعداد النفسي والمادي والاجتماعي لتربية عدد أكبر من الأطفال، علماً أنها أم لـ5 أولاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
Lebanon 24
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
27/02/2026 13:27:59
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
27/02/2026 13:27:59
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
27/02/2026 13:27:59
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
27/02/2026 13:27:59
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة الودعاني
السعودية
علي نجم
السعود
سعودي
سعود
قد يعجبك أيضاً
بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)
00:04 | 2026-02-27
27/02/2026 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته
Lebanon 24
أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة مراقبة الأطفال: طمأنينة إضافية للأم أم مصدر قلق غير ضروري؟
Lebanon 24
أجهزة مراقبة الأطفال: طمأنينة إضافية للأم أم مصدر قلق غير ضروري؟
16:00 | 2026-02-26
26/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة في رمضان
Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة في رمضان
13:47 | 2026-02-26
26/02/2026 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟
Lebanon 24
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟
10:58 | 2026-02-26
26/02/2026 10:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:04 | 2026-02-27
بإطلالة شبابية وشفتين ممتلئتين.. ميادة الحناوي تُثير الجدل بعمر الـ 67 شاهدوا كم تغيرت (صور)
23:00 | 2026-02-26
أسرار الزيت الهندي لنمو الشعر والحفاظ على صحته
16:00 | 2026-02-26
أجهزة مراقبة الأطفال: طمأنينة إضافية للأم أم مصدر قلق غير ضروري؟
13:47 | 2026-02-26
روتين العناية بالبشرة في رمضان
10:58 | 2026-02-26
أثناء الاستحمام.. كيف تحمين بشرتكِ وشعركِ من أضرار الماء الساخن؟
10:06 | 2026-02-26
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. "الترددات الراديوية" هي السر الجديد لنضارة البشرة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 13:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24