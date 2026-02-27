هي أم لـ 5 أولاد.. مؤثرة سعودية شهيرة تكشف للمرة الأولى كواليس خلعها الحجاب

أثارت المؤثرة جدلا واسعا وذلك بعد ظهورها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي ، وحديثها عن قراراتها الأخيرة لا سيما بعد جدل خلعها الحجاب.



وتعليقا على الانتقادات التي طاولتها عقب خلعها الحجاب، قالت الودعاني ان التحولات جزء طبيعي من حياة أي إنسان، مشيرة إلى أن قرارها لم يكن وليد لحظة، بل جاء بعد تفكير طويل ومشاورات عدة.



وأكدت سارة أنها لم تتابع التعليقات، معتبرةً أن لكل مرحلة خصوصيتها وستمر.



وتحدثت سارة عن حبّها للأمومة، ووصفت نفسها بأنها ترى هذا الدور أولوية في حياتها. وأشارت إلى أنها تمتلك الاستعداد النفسي والمادي والاجتماعي لتربية عدد أكبر من الأطفال، علماً أنها أم لـ5 أولاد.







