تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هي أم لـ 5 أولاد.. مؤثرة سعودية شهيرة تكشف للمرة الأولى كواليس خلعها الحجاب

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:00
A-
A+
هي أم لـ 5 أولاد.. مؤثرة سعودية شهيرة تكشف للمرة الأولى كواليس خلعها الحجاب
هي أم لـ 5 أولاد.. مؤثرة سعودية شهيرة تكشف للمرة الأولى كواليس خلعها الحجاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت المؤثرة السعودية سارة الودعاني جدلا واسعا وذلك بعد ظهورها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي علي نجم، وحديثها عن قراراتها الأخيرة لا سيما بعد جدل خلعها الحجاب.

وتعليقا على الانتقادات التي طاولتها عقب خلعها الحجاب، قالت الودعاني ان التحولات جزء طبيعي من حياة أي إنسان، مشيرة إلى أن قرارها لم يكن وليد لحظة، بل جاء بعد تفكير طويل ومشاورات عدة. 

وأكدت سارة أنها لم تتابع التعليقات، معتبرةً أن لكل مرحلة خصوصيتها وستمر.

وتحدثت سارة عن حبّها للأمومة، ووصفت نفسها بأنها ترى هذا الدور أولوية في حياتها. وأشارت إلى أنها تمتلك الاستعداد النفسي والمادي والاجتماعي لتربية عدد أكبر من الأطفال، علماً أنها أم لـ5 أولاد.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

سارة الودعاني

السعودية

علي نجم

السعود

سعودي

سعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-02-27
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
Lebanon24
16:00 | 2026-02-26
Lebanon24
13:47 | 2026-02-26
Lebanon24
10:58 | 2026-02-26
Lebanon24
10:06 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24