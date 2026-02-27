تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
"إكسير" الجمال في مكونين.. كيف تعيدين لجسدكِ شبابه بلمسة واحدة؟
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت في الآونة الأخيرة صيحة جمالية تعتمد على العودة إلى المكونات الطبيعية الخام، حيث كشف خبراء العناية بالبشرة عن الفوائد المذهلة لدمج "زبدة الكاكاو" مع "مستخلص
الفطر
" في روتين العناية بالجسم، لضمان ترطيب عميق ومكافحة فعالة لآثار الزمن.
زبدة الكاكاو: الدرع الواقي للبشرة
تُعد زبدة الكاكاو مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمن يعانون من الجفاف الشديد. فهي لا تكتفي بترطيب الطبقة السطحية، بل تخترق الجلد لترميم الأنسجة، مما يساعد في التخلص من علامات تمدد البشرة (Stretch Marks) ومنح الجسم ملمساً حريرياً يدوم طويلاً.
مستخلص الفطر: "
البوتوكس
" الطبيعي
أما مستخلص الفطر، فقد بات يُعرف بلقب "المكون السحري" في عالم التجميل الحديث؛ نظراً لقدرته الفائقة على حبس الرطوبة داخل الخلايا ومحاربة الالتهابات. كما يحتوي على مركبات تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يساهم في شد الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للترهل.
نتائج ملموسة وحماية مضاعفة
يؤكد المختصون أن استخدام المستحضرات التي تجمع بين هذين المكونين يوفر حماية مضاعفة ضد العوامل البيئية القاسية كالجفاف والتلوث. فبينما تقوم زبدة الكاكاو بتغذية البشرة، يعمل مستخلص الفطر على تحسين مرونتها وتوحيد لونها، مما يمنح الجسم مظهراً أكثر شباباً وحيوية.
