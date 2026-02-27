تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

النباتات المنزلية...سر صحة المرأة النفسية والجسدية

Lebanon 24
27-02-2026 | 16:00
A-
A+
النباتات المنزلية...سر صحة المرأة النفسية والجسدية
النباتات المنزلية...سر صحة المرأة النفسية والجسدية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثبتت الدراسات أن النباتات المنزلية لا تقتصر على كونها عناصر جمالية في البيت أو المكتب، بل تلعب دوراً هاماً في تعزيز صحة المرأة الجسدية والنفسية على حد سواء. فوجود النباتات في الأماكن المغلقة يحسن جودة الهواء، يرفع المزاج، ويساهم في نوم أعمق وأكثر راحة.

من أبرز الفوائد التي قد تهم المرأة:

  • تخفيف الحساسية والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي: نباتات مثل الأغلاون الصيني وزنبق السلام تساعد على امتصاص الغبار والجسيمات الدقيقة، ما يقلل من أعراض الحساسية ويحافظ على صحة الجهاز التنفسي.

  • رفع المزاج وتقليل التوتر: الأزهار والنباتات الداخلية تمنح شعوراً بالبهجة والحيوية، وتساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل، مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية.

  • ترطيب الهواء والعناية بالبشرة: نباتات مثل نبات العنكبوت تزيد الرطوبة داخل المنزل، ما يقلل جفاف الجلد ويحافظ على نضارته، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

  • تنقية الهواء من الملوثات: نباتات مثل اللبلاب الإنجليزي وسرخس الهليون تساعد على إزالة المركبات العضوية المتطايرة الضارة، مما يخلق بيئة منزلية أنظف وأكثر صحة.

  • عناية بالجسم والهضم: الأعشاب المنزلية مثل النعناع والريحان تساعد على تهدئة المعدة والتخفيف من الانتفاخ بعد الوجبات، ما يدعم رفاهية المرأة اليومية.

  • تهدئة الأعصاب والنوم المريح: الخزامى (اللافندر) يساعد على الاسترخاء وتقليل القلق، في حين أن نباتات مثل زهور الجربيرا توفر أكسجيناً إضافياً أثناء النوم لتحسين جودته.

  • الإسعافات الأولية للبشرة: جل الصبار مفيد لعلاج الحروق الطفيفة وترطيب البشرة، ويعتبر من الحلول الطبيعية السريعة في المنزل.

تؤكد الدراسات أن دمج النباتات في المنزل لا يضيف جمالاً فقط، بل يشكل أداة طبيعية للعناية بالصحة النفسية والجسدية للمرأة، ويخلق بيئة منزلية مريحة ومفعمة بالطاقة الإيجابية.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة النفسية للمرأة.. أساس السعادة والتوازن
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الثقة بالنفس سر إشراقة المرأة الحقيقية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة الإيجابية

في المنزل

العنكبوت

الريحان

عنكبوت

المري

جمالي

جمالا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:57 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:57 | 2026-02-27
Lebanon24
09:43 | 2026-02-27
Lebanon24
07:31 | 2026-02-27
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
00:04 | 2026-02-27
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24