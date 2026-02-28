تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

قناع القهوة.. حل طبيعي لشد البشرة ومكافحة السيلوليت

Lebanon 24
28-02-2026 | 15:01
قناع القهوة.. حل طبيعي لشد البشرة ومكافحة السيلوليت
قناع القهوة.. حل طبيعي لشد البشرة ومكافحة السيلوليت photos 0
تبرز القهوة كأحد الحلول الطبيعية الفعالة في عالم العناية بالبشرة، حيث كشفت تقارير حديثة عن فوائد مذهلة لاستخدام قناع القهوة في شد الجلد والتخلص من السيلوليت الذي يؤرق الكثيرين.
 
وتعتمد فكرة هذا القناع السحري على مادة الكافيين الموجودة بكثافة في حبيبات القهوة، والتي تعمل عند تدليكها على البشرة كمنبه طبيعي للدورة الدموية، مما يساعد في تحسين مرونة الجلد وتصريف السوائل الزائدة والسموم من المناطق المصابة بالسيلوليت.

ويتجاوز تأثير هذا القناع مجرد شد الترهلات، إذ يعمل كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة إشراقاً ونعومة فائقة بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجلد من التلف والشيخوخة المبكرة. وتتضمن الطريقة المثلى لاستخدام هذا العلاج المنزلي مزج مسحوق القهوة مع زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لضمان ترطيب الجلد أثناء عملية التدليك التي تستهدف تحفيز الكولاجين الطبيعي وإعادة الحيوية للمناطق المتضررة.

ويؤكد خبراء التجميل أن الاستمرارية في تطبيق قناع القهوة تساهم بشكل ملحوظ في تحسين مظهر "قشرة البرتقال" المزعجة وتوحيد لون البشرة، مما يجعله بديلاً اقتصادياً وفعالاً للمستحضرات الكيميائية الباهظة.
 
وتعد هذه الطريقة وسيلة آمنة ومنخفضة التكاليف لتعزيز نضارة الجسم وشد القوام بطريقة طبيعية تعيد للجلد شبابه وتألقه دون الحاجة إلى تدخلات تجميلية معقدة.

