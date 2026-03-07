"ولعت" بين ياسمين عبد العزيز ومحمد سامي.. من الأعلى مشاهدة في رمضان؟

قررت الفنانة ياسمين الدخول في معركة "الأعلى مشاهدة" للموسم الرمضاني الحالي بمسلسلها "وننسى اللي كان".



وبدأت الأزمة بفيديو نشره الفنان عمرو سعد، أكد فيه أن مسلسله "إفراج" هو الأعلى مشاهدة خلال السنوات العشر الأخيرة، ليقرر المخرج الرد عليه بمقطع فيديو، يتحدث فيه عن عدم صحة هذا الأمر.



وعلى الرغم من كون محمد سامي لا يمتلك عمل درامي في شهر ، لكنه قرر خوض المعركة بدلا عن زوجته مي عمر، التي شاركت بمسلسل " موناليزا" الذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان.



ولم تمض سوى ساعات على المقاطع المتبادلة، حتى قررت ياسمين المشاركة في المعركة، بعد أن نشرت عبر خاصية القصص المصورة على " "، صورة للأعمال التي تتصدر المشاهدة عبر منصة "شاهد".



وأظهرت المنصة تواجد مسلسل ياسمين عبد في المرتبة الأولى، ومن خلفه مسلسل "هي كيميا" الذي انتهى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، فيما حل مسلسل "المداح" لحمادة في المرتبة الثالثة، وتراجع مسلسل "الست موناليزا" للمرتبة الرابعة.



وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: "المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار.. دول توب فور على شاهد مصر.. مبروك يا حبايبي"، وأشارت لصناع الأعمال المتواجدة.

ليقرر المخرج محمد سامي الرد على ياسمين عبر خاصية القصص المصورة أيضا، بعد أن نشر تهنئتها وعلق عليها قائلا "الله يبارك فيكي يا ياسو.. أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين.. كنتي فين من أول رمضان يا غالية.. عارف ان نفسك في الموضوع ده من واحد رمضان".



وتابع سامي رده على ياسمين عبد العزيز قائلا "ساعات الواحد يتمنى حاجة .. ربنا يكرمه بيها يوم 16".



وطلب منها شكره على الأمر قائلا "ادعيلي بقا لأني أنا اللي اقنعت مي ان الست موناليزا يبقى 15 حلقة بس.. يا إما كان الواحد اتمنى حاجة يوم 1 وربنا يديهاله بعد العيد زي السنة اللي فاتت كده".



واختتم سامي تعليقه بالقول:"دايما ناجحة ومتفوقة يا حبيبتي.. عقبال السنة الجاية ودايما تمتعي الجمهور اللي بيحبك وأنا أولهم".