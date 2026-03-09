رانيا عيسى تستمتع بأجواء باريس.. قهوة وكرواسون في نزهة صباحية

شاركت الممثلة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من رحلتها في ، ظهرت خلالها وهي تستمتع بنزهة صباحية في أحد المتنزهات.



وظهرت وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، ممسكة بكوب من القهوة وقطعة كرواسون، وعلّقت على الصور بعبارة: "Café, croissant, repeat" في إشارة إلى أجواء الصباح الباريسي المميزة.



الصور حظيت بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وأجواء الرحلة، خاصة مع ظهور معالم باريس والطقس المشمس في الخلفية.

