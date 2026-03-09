تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

رانيا عيسى تستمتع بأجواء باريس.. قهوة وكرواسون في نزهة صباحية

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:00
رانيا عيسى تستمتع بأجواء باريس.. قهوة وكرواسون في نزهة صباحية
رانيا عيسى تستمتع بأجواء باريس.. قهوة وكرواسون في نزهة صباحية photos 0
شاركت الممثلة رانيا عيسى متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت خلالها وهي تستمتع بنزهة صباحية في أحد المتنزهات.

وظهرت عيسى وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، ممسكة بكوب من القهوة وقطعة كرواسون، وعلّقت على الصور بعبارة: "Café, croissant, repeat" في إشارة إلى أجواء الصباح الباريسي المميزة.

الصور حظيت بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وأجواء الرحلة، خاصة مع ظهور معالم باريس والطقس المشمس في الخلفية.
 
