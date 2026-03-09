تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
رانيا عيسى تستمتع بأجواء باريس.. قهوة وكرواسون في نزهة صباحية
Lebanon 24
09-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة
رانيا عيسى
متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من رحلتها في
العاصمة الفرنسية
باريس
، ظهرت خلالها وهي تستمتع بنزهة صباحية في أحد المتنزهات.
وظهرت
عيسى
وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، ممسكة بكوب من القهوة وقطعة كرواسون، وعلّقت على الصور بعبارة: "Café, croissant, repeat" في إشارة إلى أجواء الصباح الباريسي المميزة.
الصور حظيت بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وأجواء الرحلة، خاصة مع ظهور معالم باريس والطقس المشمس في الخلفية.
