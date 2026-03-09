تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

فيديو جديد لكارلا حداد يعكس حرصها على صحتها ولياقتها

Lebanon 24
09-03-2026 | 16:22
A-
A+

فيديو جديد لكارلا حداد يعكس حرصها على صحتها ولياقتها
فيديو جديد لكارلا حداد يعكس حرصها على صحتها ولياقتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت المذيعة والفنانة كارلا حداد متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية، تظهر فيه وهي تؤدي تمريناً رياضياً مكثفاً باستخدام أداة الأثقال.
كارلا ارتدت ملابس رياضية أنيقة مكونة من بنطال ضيق وتوب طويل الأكمام، مع قفازات مخصصة للتمرين، مما يعكس حرصها الكبير على الحفاظ على لياقتها البدنية وصحتها العامة.
الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين أشادوا بإصرارها والتزامها بروتين التمارين، مشيرين إلى أنها تمثل قدوة في نمط الحياة الصحي والنشيط، خاصة في ظل نمط الحياة السريع الذي يعيشه الكثيرون اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية اليمن: حديث وزير الدفاع السعودي يعكس حرصا وإدراكا بالقضية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتزوّج كارلا حداد للمرّة الثالثة؟.. إليكم ما قالته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: هناك 29 ألف شخص داخل المراكز وهذا الرقم يعكس حجم الضغط الذي نواجهه
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

كارلا حداد

الرياض

التزام

شيرين

رياضي

شيري

رياض

روتي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-09
Lebanon24
11:17 | 2026-03-09
Lebanon24
08:36 | 2026-03-09
Lebanon24
05:51 | 2026-03-09
Lebanon24
02:13 | 2026-03-09
Lebanon24
00:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24