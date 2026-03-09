تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
فيديو جديد لكارلا حداد يعكس حرصها على صحتها ولياقتها
Lebanon 24
09-03-2026
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت المذيعة والفنانة
كارلا حداد
متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية، تظهر فيه وهي تؤدي تمريناً رياضياً مكثفاً باستخدام أداة الأثقال.
كارلا ارتدت ملابس رياضية أنيقة مكونة من بنطال ضيق وتوب طويل الأكمام، مع قفازات مخصصة للتمرين، مما يعكس حرصها الكبير على الحفاظ على لياقتها البدنية وصحتها العامة.
الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين أشادوا بإصرارها والتزامها بروتين التمارين، مشيرين إلى أنها تمثل قدوة في نمط الحياة الصحي والنشيط، خاصة في ظل نمط الحياة السريع الذي يعيشه الكثيرون اليوم.
