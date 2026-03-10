تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
هنا الزاهد بلا مكياج.. والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
10-03-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
وخطفت النجمة
المصرية
هنا زاهد
الأنظار بجمالها الطبيعي من دون مستحضرات التجميل، وبرز بوضوح النمش الذي يغطّي كامل وجهها ويمنحها المزيد من الجاذبية والجمال، إضافة الى شعرها
الطويل
الذي تتباهى به في كل المناسبات والأعمال الفنية، ويمنحها إطلالة خاصة ومميزة.
وتأتي هذه الصورة، بعد مجموعة من الصور التي نشرتها هنا وشاركتها مع جمهورها من مرحلة طفولتها، وظهرت في إحداها بشعرها الناعم مع الغرّة الأمامية، وبدت بملامح متشابهة مع شكلها الحالي.
هنا الزاهد من دون مكياج" style="width: 100%; height: 100%;" />
هنا الزاهد
هنا زاهد
المصرية
الطويل
جاذبية
ش الذي
مصرية
