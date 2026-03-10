تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

5 طرق سهلة لضمان شرب كمية كافية من الماء يومياً

Lebanon 24
10-03-2026 | 03:00
A-
A+
5 طرق سهلة لضمان شرب كمية كافية من الماء يومياً
5 طرق سهلة لضمان شرب كمية كافية من الماء يومياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّر خبراء من أن 3 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة يعانون من جفاف مزمن، مشيرين إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة للجفاف بسبب انخفاض الإحساس بالعطش مع التقدّم في السن.

وأوضح الخبراء أن شرب الماء أمر أساسي لصحة الجسم، إذ يشكل الماء حوالي 65% من جسم الإنسان، ويساعد على دعم وظائف الدماغ، وتقليل التوتر، وتحسين صحة القلب، وإزالة السموم، وتسريع عملية الهضم، وتعزيز الأيض، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وتتضمن أعراض الجفاف الشائعة: التشوش الذهني، وانخفاض التركيز، جفاف الفم والشفتين، الصداع والدوخة، التعب العام، التشنجات العضلية، وزيادة احتمالية تكوّن حصوات الكلى.

ولمساعدة الأشخاص على شرب حاجتهم اليومية من الماء، قدم الخبراء 5 حيل عملية:

  1. تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الملفوف، الشمام، الكرفس، الخيار، الخس، الفراولة، والبطيخ، أو اعتماد الشوربات والمرق لتعزيز الرطوبة.

  2. اجعل الماء في متناول يدك دائماً: الاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أو إبريق في الثلاجة ووضع الماء في أماكن تواجدك يومياً.

  3. اجعل طعم الماء ألذّ: بإضافة شرائح الفواكه أو الأعشاب، أو تجربة المياه الغازية غير المحلاة.

  4. التقليل أو الامتناع عن شرب الكحول: لأنه يزيد فقد الجسم للسوائل، وفي حال تناوله، شرب كوب ماء واحد على الأقل لكل مشروب كحولي.

  5. استخدام وسائل التذكير: ضبط منبهات على الهاتف أو ربط شرب الماء بعادات يومية مثل بعد الاستيقاظ، قبل وبعد الوجبات، قبل وبعد التمرين، وقبل النوم.

وأكد الخبراء أن الالتزام بهذه العادات يحوّل شرب الماء إلى روتين يومي، ويعزز الشعور بالنشاط والصحة العامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر الكافيين على الدماغ وما هي الكمية الآمنة يومياً؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية أيرلندا: الناس يواجهون الجوع في غزة بسبب عدم دخول كميات كافية من المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
راقب كمية الماء التي تشربها… فاحتياجاتك تختلف
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زينون: الغاز متوافر بكميات كافية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الغازية

التزام

الكحول

التركي

شيرين

الغاز

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:28 | 2026-03-10
Lebanon24
01:54 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
Lebanon24
16:22 | 2026-03-09
Lebanon24
14:00 | 2026-03-09
Lebanon24
11:17 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24