5 طرق سهلة لضمان شرب كمية كافية من الماء يومياً

حذّر خبراء من أن 3 من كل 4 أشخاص في يعانون من جفاف مزمن، مشيرين إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة للجفاف بسبب انخفاض الإحساس بالعطش مع التقدّم في السن.

وأوضح الخبراء أن شرب الماء أمر أساسي لصحة الجسم، إذ يشكل الماء حوالي 65% من جسم الإنسان، ويساعد على دعم وظائف الدماغ، وتقليل التوتر، وتحسين صحة القلب، وإزالة السموم، وتسريع عملية الهضم، وتعزيز الأيض، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وتتضمن أعراض الجفاف الشائعة: التشوش الذهني، وانخفاض التركيز، جفاف الفم والشفتين، الصداع والدوخة، التعب العام، التشنجات العضلية، وزيادة احتمالية تكوّن حصوات الكلى.

ولمساعدة الأشخاص على شرب حاجتهم اليومية من الماء، قدم الخبراء 5 حيل عملية:

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الملفوف، الشمام، الكرفس، الخيار، الخس، الفراولة، والبطيخ، أو اعتماد الشوربات والمرق لتعزيز الرطوبة. اجعل الماء في متناول يدك دائماً: الاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أو إبريق في الثلاجة ووضع الماء في أماكن تواجدك يومياً. اجعل طعم الماء ألذّ: بإضافة شرائح الفواكه أو الأعشاب، أو تجربة المياه غير المحلاة. التقليل أو الامتناع عن شرب : لأنه يزيد فقد الجسم للسوائل، وفي حال تناوله، شرب كوب ماء واحد على الأقل لكل مشروب كحولي. استخدام وسائل التذكير: ضبط منبهات على الهاتف أو ربط شرب الماء بعادات يومية مثل بعد الاستيقاظ، قبل وبعد الوجبات، قبل وبعد التمرين، وقبل النوم.

وأكد الخبراء أن الالتزام بهذه العادات يحوّل شرب الماء إلى روتين يومي، ويعزز الشعور بالنشاط والصحة العامة.