Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

وصفات منزلية بسيطة للتخلص من جفاف القدمين نهائياً

Lebanon 24
10-03-2026 | 05:28
وصفات منزلية بسيطة للتخلص من جفاف القدمين نهائياً
تُعد العناية بالقدمين أمراً مهماً للحفاظ على الراحة والصحة اليومية، إلا أنها غالباً ما تُهمل حتى تظهر مشكلات مثل الجفاف والتشققات. ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الحفاظ على نعومة القدمين لا يمنح مظهراً جمالياً فقط، بل يساهم أيضاً في الوقاية من الألم والالتهابات ويزيد الشعور بالراحة أثناء المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

وأشار الخبراء إلى أن استخدام مكونات طبيعية واتباع روتين يومي بسيط يمكن أن يساعد في الحفاظ على قدمين ناعمتين وصحيتين طوال العام.

ومن أبرز المكونات الطبيعية المفيدة للعناية بالقدمين:

  • زيت جوز الهند: مرطب طبيعي غني بالأحماض الدهنية يساعد على تغذية الجلد الجاف وعلاج التشققات.

  • زيت اللوز الحلو: يتميز بخفة قوامه وسرعة امتصاصه، ما يمنح القدمين ترطيباً دون ترك أثر دهني.

  • زبدة الشيا: غنية بالفيتامينين A وE وتوفر ترطيباً عميقاً يحمي الجلد من الجفاف.

  • زيت الأرغان: يساعد على تقوية الجلد وزيادة مرونته، وهو مناسب للقدمين المتشققة.

  • الجليسرين: مادة مرطبة قوية تجذب الرطوبة إلى الجلد وتمنح القدمين نعومة تدوم لفترة طويلة.

  • العسل الطبيعي: يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا ويستخدم في أقنعة القدمين لترطيب وتنعيم الجلد.

  • ملح البحر: يساهم في تليين الجلد الصلب عند نقع القدمين ويساعد على إزالة الخلايا الميتة.

  • حجر الخفاف: أداة طبيعية لتقشير الجلد الميت بعد نقع القدمين.

  • شمع العسل: يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد ومنع التشقق.

  • الصبار (الألوفيرا): يعمل كمهدئ ومرطب طبيعي يقلل الاحمرار والالتهابات ويساعد على علاج الجلد المتشقق.

ويؤكد المختصون أن المواظبة على استخدام هذه المكونات ضمن روتين العناية بالقدمين يساهم في الحفاظ على نعومتهما وصحتهما ويحد من مشكلة الجفاف والتشققات.

