تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

كيف تعززين كولاجين بشرتك بأساليب طبيعية وأعشاب فعالة؟

Lebanon 24
10-03-2026 | 11:06
A-
A+
كيف تعززين كولاجين بشرتك بأساليب طبيعية وأعشاب فعالة؟
كيف تعززين كولاجين بشرتك بأساليب طبيعية وأعشاب فعالة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب العيد، تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لاستعادة إشراقة البشرة وحيويتها، حيث تبرز الأعشاب كوسيلة فعالة وآمنة لدعم نضارة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، البروتين المسؤول عن نعومة البشرة وتماسكها، والذي يتناقص بفعل العمر والعوامل البيئية.

فيما يلي قائمة بأبرز الأعشاب والنباتات التي تعزز إنتاج الكولاجين طبيعياً مع طرق استخدامها:

- المورينغا: غنية بفيتامين C وفيتامينات A وB ومعادن أساسية، مما يحمي الكولاجين ويحفز إنتاجه.
- الماسك: ملعقة مورينغا مطحونة، ملعقة زبادي، ونصف ملعقة عسل. (20 دقيقة).


- الجينوستيما (عشبة الخلود): غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تجديد الخلايا وتقليل التجاعيد.
- الماسك: ملعقة مسحوق الجينوستيما، ملعقة زبادي أو جل ألوفيرا، وربع ملعقة عسل. (20 دقيقة).


- نبات القراص: يتميز بمحتواه العالي من السيليكا والكبريت والكالسيوم، مما يدعم مستقبلات الكولاجين ويشد البشرة.
- الماسك: ملعقتان من منقوع القراص البارد، ملعقة شوفان مطحون، ونصف ملعقة عسل. (15 دقيقة).


- ذيل الحصان: غني بالسيليكا الطبيعية التي تزيد من تماسك الأنسجة ومرونة الجلد.
- الماسك: ملعقة مسحوق ذيل الحصان، ملعقة زبادي أو طين أخضر، وقليل من الماء الدافئ. (20 دقيقة).


- الزعتر: مصدر ممتاز لفيتامين C، مما يجعله محفزاً طبيعياً لإنتاج الكولاجين.
- الماسك: ملعقة صغيرة مسحوق زعتر، ملعقة طين أبيض، وماء ورد للتحكم بالقوام. (10–15 دقيقة).


- المانغوستين: تُعد من أغنى المصادر بفيتامين C الذي يعزز بناء الكولاجين.
- الماسك: ملعقة صغيرة مسحوق قشر المانغوستين، ملعقة عسل، وقليل من ماء الورد. (15–20 دقيقة).


- الكركم: يحتوي على "الكركمين" المقاوم للالتهابات والجذور الحرة، ويدعم تجديد الخلايا.
- الماسك: نصف ملعقة كركم، ملعقة زبادي، ونصف ملعقة عسل. (10–15 دقيقة).


- الزنجبيل: يحتوي على "الجينجيرول" الذي يحمي الكولاجين من الإجهاد التأكسدي.
- الماسك: نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور أو بودرة، ملعقة عسل، وملعقة ماء ورد. (5–10 دقائق).


- القرفة: تنشط الدورة الدموية مما يرفع تدفق الدم للخلايا ويحفز التجدد.
- الماسك: نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، ملعقة عسل، وبضع قطرات ماء ورد. (5–7 دقائق).



إن اتباع روتين طبيعي يعتمد على هذه المكونات يساهم في تأخير علامات الشيخوخة ويمنح البشرة المظهر المشرق والمشدود الذي تطمح إليه النساء في مناسبات العيد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تختارين الكريم المثالي لحماية بشرتك؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تتخلصين من البقع الداكنة وتستعيدين نضارة بشرتك؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زيت البردقوش: كنز عشبي للعناية بالشعر والبشرة ولمسة جمالية يومية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

النساء في

الدورة

السيل

الحص

بريت

جبيل

فيرا

بشور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-03-10
Lebanon24
05:28 | 2026-03-10
Lebanon24
03:00 | 2026-03-10
Lebanon24
01:54 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
Lebanon24
16:22 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24