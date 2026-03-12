تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

الباشون فروت.. فوائد جمالية تدعم صحة المرأة

Lebanon 24
12-03-2026 | 15:42
الباشون فروت.. فوائد جمالية تدعم صحة المرأة
الباشون فروت.. فوائد جمالية تدعم صحة المرأة photos 0
كشفت تقارير طبية حديثة عن الفوائد الصحية والغذائية لفاكهة الباشون فروت، المعروفة باسم "فاكهة العاطفة"، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في دعم صحة المرأة وتعزيز جمالها بفضل احتوائها على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

وأوضحت التقارير أن مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة تساعد في مكافحة الجذور الحرة، ما يسهم في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة والحفاظ على نضارة البشرة. كما أن احتواءها على فيتاميني C وA يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم ويساعد على تجديد خلايا الجلد ومنح البشرة مظهراً أكثر حيوية.

وأضافت أن العناصر الغذائية الموجودة في الباشون فروت قد تسهم في دعم التوازن الهرموني لدى النساء، حيث تساعد على التخفيف من بعض أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، إلى جانب دور بعض مركباتها الطبيعية في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

كما أشارت التقارير إلى أن الألياف الغذائية المتوفرة في الفاكهة تدعم صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الانتفاخ، ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

وفيما يتعلق بصحة الحامل، أوضحت التقارير أن الباشون فروت تحتوي على عناصر مهمة مثل حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم، وهي عناصر تساهم في دعم نمو الجنين، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخالها بشكل منتظم في النظام الغذائي.

ونصح خبراء التغذية ببدء تناول الفاكهة بكميات صغيرة للتأكد من عدم وجود حساسية، مع تجنب الإفراط في تناولها لدى الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة بسبب احتوائها على أحماض طبيعية، كما يُفضل تناولها طازجة أو كعصير طبيعي دون إضافة السكر للحفاظ على قيمتها الغذائية.

 
الدورة

جمالي

كولا

ساسي

assi

