المرأة

إذا كان طفلك يكرر كلامك.. إليك ما يقوله الخبراء

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:00
إذا كان طفلك يكرر كلامك.. إليك ما يقوله الخبراء
يُعرف تكرار الأطفال للكلمات أو الجمل التي يسمعونها باسم الإيكولاليا أو «صدى الكلام»، وهو سلوك لغوي يظهر لدى بعض الأطفال خلال مراحل مبكرة من اكتساب اللغة. ويشير مختصون إلى أن هذه الظاهرة قد تكون جزءاً طبيعياً من عملية التعلم، حيث يعتمد الدماغ في السنوات الأولى بدرجة كبيرة على المحاكاة والتقليد لاكتساب الأصوات والكلمات.

ويصنّف الخبراء الإيكولاليا إلى نوعين رئيسيين؛ الأول هو التكرار الفوري للجملة بعد سماعها مباشرة، والثاني هو التكرار المؤجل، حيث يعيد الطفل عبارات سمعها سابقاً في سياق مختلف. وتشير دراسات في تطور اللغة إلى أن هذا النمط قد يمثل مرحلة انتقالية بين التقليد الصوتي وفهم المعنى الكامل للكلمات.

وتتوزع معالجة اللغة في الدماغ بين مناطق متخصصة، أبرزها منطقة بروكا المسؤولة عن إنتاج الكلام، ومنطقة فيرنيكه المسؤولة عن فهم اللغة. وفي بعض الحالات يكون التقاط الأصوات سريعاً لدى الطفل، بينما لا تزال مهارات استخدام الكلمات في سياقها المناسب في طور التطور.

ويؤكد مختصون أن الإيكولاليا تعد شائعة بين عمر 18 شهراً وثلاث سنوات، وغالباً ما تتراجع تدريجياً مع نضج المهارات اللغوية والاجتماعية. وتُعد الظاهرة مطمئنة عندما يرافقها تواصل بصري جيد، واستجابة للاسم، وفهم للأوامر البسيطة، إضافة إلى تطور تدريجي في المفردات والقدرة على اللعب التخيلي.

كما قد يظهر التكرار بشكل أوضح لدى الأطفال الذين يعيشون في بيئات لغوية متعددة، حيث تشير دراسات إلى أن التعرض لأكثر من لغة قد يؤدي إلى أنماط انتقالية في اكتساب اللغة دون أن يعني ذلك وجود تأخر لغوي.

وفي المقابل، يوضح مختصون أن الإيكولاليا قد تظهر أيضاً ضمن أعراض اضطراب طيف التوحد، إلا أن وجودها وحده لا يكفي للتشخيص، إذ يتطلب الأمر ملاحظة مجموعة أوسع من صعوبات التواصل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة.

وينصح الخبراء الآباء بدعم تطور اللغة لدى الأطفال من خلال القراءة اليومية، وتشجيع اللعب التخيلي، وتقديم نماذج صحيحة للإجابة، إذ يساعد التفاعل الإيجابي على تطوير مهارات التواصل اللغوي بصورة طبيعية.

