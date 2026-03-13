تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

أطلت حليقة الرأس.. ملكة جمال شهيرة تكشف مُعاناتها مع السرطان وتنهار بالبكاء

Lebanon 24
13-03-2026 | 01:27
أطلت حليقة الرأس.. ملكة جمال شهيرة تكشف مُعاناتها مع السرطان وتنهار بالبكاء
أطلت حليقة الرأس.. ملكة جمال شهيرة تكشف مُعاناتها مع السرطان وتنهار بالبكاء photos 0
تحدثت الفنانة المصرية وملكة الجمال السابقة هبة السيسي عن معاناتها بسبب السرطان، وسقوط شعرها بأكمله بشكل مفاجئ.
 
 
وكشفت السيسي مساء أمس الخميس في لقاء تلفزيوني عن الأسباب التي دفعتها للظهور حليقة الرأس دون اللجوء إلى شعر مستعار في ظروفها الصحية التي تعيشها.

وأكدت السيسي التي حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2004، انها أجرت جراحة في أول يوم في العام الجديد، من أجل استئصال 3 أورام من جسدها.

ولم تكن هناك أي نية طبية لحصولها على جرعات العلاج الكيماوي، لكن تحليل العينة الخاصة بالغدة الليمفاوية غير كل شيء، إذ أبلغها الأطباء بضرورة حصولها على جرعات العلاج الكيماوي، حتى لا يهاجمها السرطان مرة أخرى، في ظل إصابة الغدة الليمفاوية بالمرض الخبيث.

وبعد حصولها على الجرعة الأولى حاولت طمأنة نفسها بأنها لن تتعرض لما يتعرض له بقية الأشخاص من أعراض. لكنها فقدت شعرها بعد أسبوع واحد فقط، بعدما توجهت للاستحمام، وفوجئت بسقوط شعرها. 

وخلال حديثها عن تلك الفترة، لم تتمالك هبة دموعها وانهارت بالبكاء، مشددة على كونها أصيبت بانهيار عصبي في تلك اللحظة وظلت تصرخ وتبكي.

وظل شعرها يسقط باستمرار في الأيام التالية، حيث كانت تفاجأ به على الوسادة، وأحيانا يدخل إلى فمها خلال تناول الطعام، وهو ما أصابها بحزن شديد، فقررت حلاقة رأسها بشكل كامل.

وخلال اللقاء كشفت هبة أنها قررت أن تواجه الجميع بمرضها بعد ظهور علامات المرض عليها، مشيرة إلى كون الفنان تامر حسني ودينا حرصا على الاطمئنان عليها بشدة، لكنها فوجئت بغياب البعض وعدم تواصلهم معها للاطمئنان عليها.
