المرأة

نصائح ذكية لتخزين بقايا الإفطار في رمضان

Lebanon 24
13-03-2026 | 17:24
نصائح ذكية لتخزين بقايا الإفطار في رمضان
مع حلول شهر رمضان، يصبح وعي العائلة بإدارة الموارد الغذائية أمرًا أساسيًا لتحقيق مقاصد الصيام الصحية والاقتصادية، حيث يؤدي الإفراط في تحضير وجبات الإفطار غالبًا إلى هدر كميات كبيرة من الطعام الصالح للأكل.

ويمكن اتباع طرق علمية وعملية في حفظ فائض الطعام للحفاظ على القيمة الغذائية والنكهة الأصلية للأطباق، ومنع نمو البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى الانتقال من ثقافة الاستهلاك المفرط إلى أسلوب واعٍ لإعادة استخدام الوجبات وتخزينها بأمان، ما يقلل من النفايات المنزلية ويوفر الوقت والمال خلال الشهر الفضيل.

دليل حفظ بقايا الطعام بطريقة صحية في رمضان

  1. التبريد السريع:
    ينبغي نقل بقايا الإفطار إلى الثلاجة خلال ساعتين كحد أقصى من وقت التحضير لمنع نمو البكتيريا. يفضل استخدام حاويات زجاجية محكمة الإغلاق، وتقسيم الوجبات الكبيرة إلى حصص صغيرة لتسهيل التبريد وإعادة التسخين دون فقدان الجودة.

  2. تجميد المخبوزات بطريقة احترافية:
    لحفظ المخبوزات، يُغلف كل قطعة بشكل منفصل بورق بلاستيكي، ثم توضع في أكياس مخصصة للتجميد. يمكن حفظها في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع الحفاظ على الطعم والقوام الأصلي.

  3. فرز وتصنيف بقايا الطعام:
    اعتمدي قاعدة "ما يدخل أولاً يخرج أولاً" عبر وضع ملصقات تحدد تاريخ تحضير كل حاوية. كما يُنصح بترتيب الأطعمة في الثلاجة بحيث تكون البقايا في المقدمة لتسهيل استهلاكها قبل أن تفسد، مما يحد من الهدر العشوائي.

  4. إعادة التسخين الآمن لضمان الجودة:
    يجب تسخين الطعام حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 74 درجة مئوية للقضاء على أي ميكروبات محتملة. أما المخبوزات، فيفضل تغطيتها بقطعة قماش مبللة قليلًا عند التسخين في الميكروويف للحفاظ على الطراوة والقوام. ويُمنع إعادة تجميد الطعام بعد تسخينه مرة واحدة.

ويُعد حفظ الطعام بوعي خطوة أساسية نحو استدامة الموارد خلال رمضان، إذ تساعد قواعد التبريد السليم وتغليف المخبوزات بعناية في تقليل الهدر الغذائي وضمان وجبات صحية وآمنة طوال الشهر الفضيل.

مواضيع ذات صلة
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أسعار وجبات الإفطار والسحور في مطاعم بيروت خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الافطار في رمضان.. اسعار مرتفعة تضرب اساسيات الشهر الفضيل
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الإفطار في رمضان.. هكذا تساعد جسمك على حرق الدهون
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-03-13
Lebanon24
08:20 | 2026-03-13
Lebanon24
06:40 | 2026-03-13
Lebanon24
05:48 | 2026-03-13
Lebanon24
01:27 | 2026-03-13
Lebanon24
00:00 | 2026-03-13
