بدون جراحة.. اكتشفي أسرار تحديد خط الفك وإبراز جمال ملامح الوجه

تعد ملامح الوجه المحددة، وخاصة خط الفك البارز، من أبرز علامات الجمال والحيوية، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق طبيعية وفعالة لشد هذه المنطقة بعيداً عن التدخلات الجراحية.



وتبرز مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالوجه كخيار مثالي لتقوية العضلات المحيطة بالفك والرقبة، ومن أهمها تمرين "رفع الذقن" الذي يساعد في شد الترهلات، وتمرين "حركة الفك السفلي" لتعزيز بروز العظام وتحديدها. كما تشير التوصيات إلى أهمية الاستمرارية في ممارسة هذه الحركات لضمان الحصول على نتائج ملموسة في تحديد تقاسيم الوجه وتخفيف مظهر "الذقن المزدوج".



وإلى جانب التمارين، يلعب المتوازن وشرب كميات كافية من الماء دوراً أساسياً في تقليل احتباس السوائل وتراكم الدهون في منطقة الوجه، مما يساهم بشكل مباشر في إبراز ملامح الفك وجعلها أكثر حدة وجمالاً.





Advertisement