خلف بريق مستحضراتك.. 3 مكونات "تقتل" جمال بشرتك ببطء!

يحذر خبراء العناية بالبشرة من ثلاثة مكونات تجميلية شائعة قد تبدو مفيدة في البداية، لكنها قد تكون قاسية جداً على المدى البعيد، وتتسبب في إلحاق الضرر بحاجز البشرة الطبيعي.



أول هذه المكونات هو الإيثيلي، الذي يُستخدم غالباً في مستحضرات تنقية البشرة الدهنية لقدرته على تجفيف الزيوت، لكنه في المقابل يجرّد البشرة من رطوبتها الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.

أما المكون الثاني فهو المقشرات الفيزيائية القاسية (مثل حبيبات المشمش)، التي ورغم شعور النعومة الفوري الذي تمنحه، فإنها قد تسبب "تمزقات مجهرية" في سطح الجلد تجعله أكثر عرضة للالتهابات والعدوى.

وثالثاً، تأتي العطور الصناعية، والتي تُعد السبب الأول للحساسية الجلدية؛ حيث إن إضافتها للمنتجات لتحسين رائحتها قد تسبب احمراراً وتهيجات مزمنة، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.



ويؤكد المختصون أن التوجه نحو المنتجات اللطيفة والخالية من هذه المواد هو السبيل الأمثل للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها، داعين إلى قراءة ملصقات المكونات جيداً قبل اعتماد أي منتج جديد.



