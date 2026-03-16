تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
خلف بريق مستحضراتك.. 3 مكونات "تقتل" جمال بشرتك ببطء!
Lebanon 24
16-03-2026
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحذر خبراء العناية بالبشرة من ثلاثة مكونات تجميلية شائعة قد تبدو مفيدة في البداية، لكنها قد تكون قاسية جداً على المدى البعيد، وتتسبب في إلحاق الضرر بحاجز البشرة الطبيعي.
أول هذه المكونات هو
الكحول
الإيثيلي، الذي يُستخدم غالباً في مستحضرات تنقية البشرة الدهنية لقدرته على تجفيف الزيوت، لكنه في المقابل يجرّد البشرة من رطوبتها الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.
أما المكون الثاني فهو المقشرات الفيزيائية القاسية (مثل حبيبات المشمش)، التي ورغم شعور النعومة الفوري الذي تمنحه، فإنها قد تسبب "تمزقات مجهرية" في سطح الجلد تجعله أكثر عرضة للالتهابات والعدوى.
وثالثاً، تأتي العطور الصناعية، والتي تُعد السبب الأول للحساسية الجلدية؛ حيث إن إضافتها للمنتجات لتحسين رائحتها قد تسبب احمراراً وتهيجات مزمنة، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.
ويؤكد المختصون أن التوجه نحو المنتجات اللطيفة والخالية من هذه المواد هو السبيل الأمثل للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها، داعين إلى قراءة ملصقات المكونات جيداً قبل اعتماد أي منتج جديد.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24