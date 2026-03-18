المرأة

نجاة الصغيرة في إطلالة نادرة… والجمهور يشكّك في الصورة!

Lebanon 24
18-03-2026 | 14:36
نجاة الصغيرة في إطلالة نادرة… والجمهور يشكّك في الصورة!
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور نُسبت إلى الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، ما أثار جدلاً واسعاً، بعدما ادّعى بعض المستخدمين أنها توثّق أحدث ظهور لها عقب غياب طويل، الأمر الذي أعاد اسمها إلى صدارة الترند.

وانقسمت آراء المتابعين بين من اعتبر أن الصور حقيقية وتشير إلى عودة قريبة للفنانة القديرة، وبين من شكّك في صحتها، مرجّحاً أنها خضعت للتعديل أو أُنشئت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا سيما مع تزايد انتشار هذا النوع من الصور في الفترة الأخيرة.

ورغم الشك في صحة الصور، إلا أنها لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي عبّر عن محبّته واشتياقه الكبير للفنانة القديرة، مؤكدين أنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب محبيها، حتى مع غيابها عن الساحة الفنية.

وكان آخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال حفل joy awards 2024، الذي أُقيم في السعودية على مسرح "أبو بكر سالم" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي".

