نجاة الصغيرة في إطلالة نادرة… والجمهور يشكّك في الصورة!

وانقسمت آراء المتابعين بين من اعتبر أن الصور حقيقية وتشير إلى عودة قريبة للفنانة القديرة، وبين من شكّك في صحتها، مرجّحاً أنها خضعت للتعديل أو أُنشئت باستخدام تقنيات (AI)، ولا سيما مع تزايد انتشار هذا النوع من الصور في الفترة الأخيرة.ورغم الشك في صحة الصور، إلا أنها لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي عبّر عن محبّته واشتياقه الكبير للفنانة القديرة، مؤكدين أنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب محبيها، حتى مع غيابها عن الساحة الفنية.وكان آخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال حفل joy awards 2024، الذي أُقيم في على مسرح " " في منطقة "بوليفارد سيتي".