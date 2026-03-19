تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

إطلالة كلاسيكية للأميرة آن في خلال زيارة رئيس نيجيريا

Lebanon 24
19-03-2026 | 16:36
A-
A+
إطلالة كلاسيكية للأميرة آن في خلال زيارة رئيس نيجيريا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ظهرت الأميرة آن، البالغة من العمر 75 عامًا، بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت فستانًا سبق لها ارتداؤه قبل 57 عامًا خلال مأدبة بقصر ويندسور يوم 18 آذار 2026. 

وأقيم الحدث احتفالًا بالزيارة الرسمية لرئيس نيجيريا وزوجته السيدة الأولى.


ورافق الأميرة آن زوجها نائب الأدميرال سير تيموثي لورانس، وانضمت مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والأمير وليام وكاثرين، أميرة ويلز، إلى باقي أفراد العائلة الملكية.

وارتدت الأميرة آن معطفًا طويلًا باللون الكريمي مع فتحات على الأكمام، وأكملت الإطلالة بتاج Meander المعروف أيضًا باسم تاج المفتاح اليوناني، مع أقراط ألماس وعقد متناسق.

أخبار ذات علاقة


ويعود أصل المعطف إلى عام 1969، عندما ارتدته الأميرة آن، البالغة حينها 18 عامًا، في العرض الأول لفيلم Run Wild, Run Free في لندن، لكنها جددت الإطلالة بتعديل طوق المعطف ليصبح على شكل طوق بيتر بان الحديث.

وفي المرة الأولى، نسقت الأميرة آن المعطف مع فستان بالنقشة نفسها، وتسريحة ضفيرة منتفخة، وأقراط متدلية، وقفازات، لتعكس أناقة الستينيات.


والأميرة آن معروفة بأسلوبها العملي في الموضة، حيث تعيد ارتداء ملابسها كثيرًا وتحافظ على تسريحة شعرها المميزة عبر العقود. 

وأشاد خبراء في الموضة بقدرة الأميرة آن على مزج الكلاسيكية باللمسات العصرية بسلاسة، ما يبرز مكانتها كأيقونة للموضة الملكية.
Advertisement
منوعات

المرأة

السيدة الأولى

اليونان

تشارلز

الملكة

الكريم

ستيني

العرض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24