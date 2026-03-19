إطلالة كلاسيكية للأميرة آن في خلال زيارة رئيس نيجيريا

ظهرت الأميرة آن، البالغة من العمر 75 عامًا، بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت فستانًا سبق لها ارتداؤه قبل 57 عامًا خلال مأدبة بقصر ويندسور يوم 18 آذار 2026.



وأقيم الحدث احتفالًا بالزيارة الرسمية لرئيس وزوجته .





ورافق الأميرة آن زوجها نائب الأدميرال سير تيموثي لورانس، وانضمت مع الملك الثالث والملكة كاميلا والأمير وليام وكاثرين، أميرة ، إلى باقي أفراد العائلة الملكية.



وارتدت الأميرة آن معطفًا طويلًا باللون الكريمي مع فتحات على الأكمام، وأكملت الإطلالة بتاج Meander المعروف أيضًا باسم تاج المفتاح اليوناني، مع أقراط ألماس وعقد متناسق.



ويعود أصل المعطف إلى عام 1969، عندما ارتدته الأميرة آن، البالغة حينها 18 عامًا، في الأول لفيلم Run Wild, Run Free في ، لكنها جددت الإطلالة بتعديل طوق المعطف ليصبح على شكل طوق بيتر بان الحديث.



وفي المرة الأولى، نسقت الأميرة آن المعطف مع فستان بالنقشة نفسها، وتسريحة ضفيرة منتفخة، وأقراط متدلية، وقفازات، لتعكس أناقة الستينيات.





والأميرة آن معروفة بأسلوبها العملي في الموضة، حيث تعيد ارتداء ملابسها كثيرًا وتحافظ على تسريحة شعرها المميزة عبر العقود.



وأشاد خبراء في الموضة بقدرة الأميرة آن على مزج الكلاسيكية باللمسات العصرية بسلاسة، ما يبرز مكانتها كأيقونة للموضة الملكية.



